塑身衣廣告搭對手順風車 維娜斯抗罰敗訴定讞

2019-04-20 09:50 中央社 台北20日電



產後塑身衣市場戰線延伸到關鍵字廣告。塑身衣品牌「維娜斯」以競爭對手「瑪麗蓮」製刊關鍵字廣告，遭公平會罰5萬元，不服而興訟，法院日前認定開罰無誤，判維娜斯敗訴定讞。

公平會民國105年6月間認定，產後塑身衣品牌商維娜斯，在Google搜尋網站使用競爭對手、另一家產後塑身衣品牌商瑪麗蓮的品牌名稱「瑪麗蓮」，製刊不當關鍵字字串，以「維娜斯瑪麗蓮、讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」等文字，附加在維娜斯官網連結。

公平會指出，維娜斯所製刊的關鍵字廣告呈現的內容，會讓搜尋瑪麗蓮的消費者誤入維娜斯官網，增加交易機會，使瑪麗蓮蒙受潛在消費者流失，屬榨取他人努力成果，構成足以影響交易秩序的顯失公平行為，以違反公平交易法第25條規定，處以新台幣5萬元罰鍰。

維娜斯公司不服打行政訴訟，一審敗訴，提起上訴並主張請藝人小S代言多年，投入巨額行鎖費用，沒有必要攀附瑪麗蓮公司商譽，關鍵字廣告是委託廣告商處理，之前並不知情。

二審台北高等行政法院受理後，認為維娜斯自行申請Google帳號後，為增加廣告效益，委託廣告商代為操作執行關鍵字廣告相關業務，為廣告受益人，自應善盡後續程序的監督責任，以確保廣告文案不因誤用而觸犯公平法的規定，難謂沒有過失。

台北高等行政法院認定公平會開罰有理，並無違誤，駁回上訴，判維娜斯敗訴，全案定讞。