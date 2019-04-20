不爽性交易曾遭欺騙 男子持電擊棒乾洗還白嫖

2019-04-20 04:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



張姓男子去年底以3萬元價碼，透過應召站找女大學生相約性交易，女大生才進房間就遭張男持電擊棒脅迫，不僅白嫖還搜刮皮包，得手現金1萬多元。張男到案辯稱因從事性交易曾被詐騙過，才會以此方法報復。新北地院日前依強盜及強制性交罪，判處13年10個月徒刑，可上訴。

判決指出，31歲張姓男子去年12月底透過網路論壇，與應召站以3萬元價碼達成提供「全套」服務，相約在新北市三重區一間旅館進行性交易，一名女大學生依應召店指示前往，豈知才走進房間，即遭張男持電擊棒脅迫交出內有現金1萬3000元的皮包。

「可不可以留一張給我。」女大生見張男手持電擊棒還開啟電源，發出吱吱聲響，不敢反抗，只能哀求張男不要全部拿走，搜刮1萬2000元得手後，見女大生頗具姿色，張男說，「乖乖聽話就不會傷害妳」，要求其脫光衣服先口交，隨後再霸王硬上弓，女大生憂心生命安全，完全不敢反抗。張男得逞後，叫女大生進浴室不准出來便離開旅館。

張男出庭辯稱，有徵求同意，是女大生自己脫光衣服與他性交易，未違反其意願，否認強制性交，會搶錢是因之前從事性交易曾被詐騙過，才會以此方式取回損失的財物。