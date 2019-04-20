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糗！養小三被抓包遭趕出家門 男訴離求分產遭駁回

2019-04-20 04:37聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市李姓男子5年前結識越南籍女子，隔年生下一女，還想將女嬰登記在其名下，被正宮抓包遭趕出家門，因名下房產都掌握在正宮手中，今年2月李男具狀訴請判決離婚及請求財產分配。新北地院認為是因李有外遇、通姦、生子等行為，導致二人婚姻破裂是李男責任較重，不應向責任較輕的正宮請求離婚，日前駁回李男訴離及財產分配請求。

判決指出，從事珠寶業的李姓男子與妻子於26年前結婚，民國98年因受全球金融風暴影響，李男的珠寶公司開始出現虧損，兩人常為金錢問題發生爭吵，李男因上班要承受工作上壓力，下班回家還要遭妻子言語謾罵，蠟燭兩頭燒，致身心俱疲。

103年2月經友人介紹結識越南籍女子，因多次向其訴苦，而日久生情，越南籍女子於隔年9月產下一女，李男不想女兒父親欄位不詳，女兒滿月時到戶政事務所辦理子女出生登記，戶政人員告知登記後將來恐成為妨害家庭罪證，李男為盡養育之責，仍堅持登記入籍。

李男妻子得知後，趁李男不在家之際，先以簡訊要李男滾蛋離家，並將其衣物打包全部丟在住處一樓管理室，李男求助警方協助開門未果，只有獨自一人住到宜蘭頭城老家，分居迄今近4年。

李男結婚後，除了三峽住家，在新店山區還有一處房產，但都在登記在妻子名下，二人分居後，所有現金及房產都掌握在妻子手中，難以生活，今年2月具狀向新北地院訴請判決離婚及請求財產分配。

新北地院以最高法院97年度台上字第2341號判決，認為婚姻責任較重一方應不得向責任較輕之他方請求離婚，且考量二人婚姻生變，起因為李男有外遇、通姦及與她人生子等行為，自屬責任較重一方，日前駁回李男訴請判決離婚及財產分配之請求。

新北市李姓男子因養小三被抓包遭趕出家門，今年2月具狀訴請離婚及分配財產，日前遭新...
新北市李姓男子因養小三被抓包遭趕出家門，今年2月具狀訴請離婚及分配財產，日前遭新北地院駁回。示意圖／ingimage
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離婚婚姻
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