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名嘴酒駕欠2萬3千罰鍰好多年 執行署到府說明就繳清

2019-04-19 21:59聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

名嘴謝寒冰9年前酒駕，被處罰2萬2000元緩起訴罰金，但監理機關開罰4萬5000元罰鍰，依規定謝須再繳納兩者差額，但他誤以為「同一酒駕事件遭罰兩次」遲未繳。該案被移送執行署，署內同仁前天親自到謝府說明，謝才恍然大悟，當場繳清罰款。

謝寒冰2010年2月飲酒後，騎重機從新北市汐止火車站返回住家，行經伯爵街、康寧街口遇警攔查，酒測值高達0.68，被依違反公共危險罪送辦。當時士林地檢署因其犯後態度良好，處罰2萬2000元罰金，緩起訴處分，但基隆監理站裁處4萬5000元罰鍰。依規定，謝必須補足兩者差額2萬3000元。

執行署士林分署近年強力執行滯欠酒駕罰鍰案件，日前列冊清查，赫然發現謝寒冰從2013年就在執行酒駕罰鍰名單中，經多次通知仍未繳納，2016年12月便扣押其金融帳戶存款。謝發現時，不斷向執行官解釋「早就繳清酒駕罰金」並聲請異議。

謝寒冰誤認繳納完緩起訴處分金2萬2000元，監理站開罰的4萬5000元罰鍰就不必理會，近年屢次向監理機關聲請異議，因事經兩年未解決，監理機關多次收不到罰鍰，謝的案件在2013年移送執行署。

士林分署執行官為解決謝疑惑，本月17日上午親自到謝住處解說罰金、罰鍰性質不同之處。執行官說，酒駕案件同時違反刑法者，經檢察官緩起訴處分，並諭知繳納緩起訴處分金，此時，若緩起訴處分金低於監理機關裁罰金額，仍需補繳差額部分。

執行官說，若主動繳納，還可節省銀行解繳扣押款項必須收取的250元手續費。謝寒冰一聽才恍然大悟，表示對多年前酒駕感到後悔，也當場繳清剩餘的2萬3000罰款，士林分署事後將謝的銀行帳戶扣押撤銷，該案結案。

士林分署表示，民眾酒駕被罰鍰金額若小於罰單金額，仍須補足差額，若未繳納，執行署將會收到監理機關移轉案件，當事人銀行存款就會被強制執行，還可能被限制出境、拘提。

知名政論名嘴謝寒冰積欠酒駕罰鍰多年，執行署士林分署前天親自到府勸說。記者蔡翼謙／...
知名政論名嘴謝寒冰積欠酒駕罰鍰多年，執行署士林分署前天親自到府勸說。記者蔡翼謙／翻攝
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