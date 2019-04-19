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男子載女友遭攔車嗆聲 情敵竟是女友的前女友

2019-04-19 21:33聯合報 記者邵心杰╱即時報導

21歲陳姓男子去年4月間凌晨駕駛轎車，車內載張姓女友，將車停在台南市北區巷弄時，遭張女交往6年的黃姓前女友騎機車經過發現，攔下轎車拍窗大叫，要求張女下車，陳不滿遭黃女攔車叫囂，女友飽受驚嚇，持電擊棒下車示威，對黃女大罵三字經，警方據報後將他依法送辦，台南地認陳犯公然侮辱罪處罰金2000元。

台南地院審酌，陳同車女友是黃女交往6年的前女友，黃女因見前女友與陳同車，一時心生忿怒而拍打陳車窗，並阻止陳駕車離開現場，且大叫逼迫前女友下車，行為故然可議。但陳不思以理性手段解決問題，竟持電擊棒下車，並公然以三字經辱罵黃女。

法官考量陳犯後承認犯罪，已有悔意，及考量其犯罪動機、 手段及相關智識程度、經濟情形及生活狀況等，量處罰金2000元，可上訴。另持電擊棒部分，警方依違反社會秩序維護法案件處理，經檢方不起訴處分。

判決指出，陳去年4月17日凌晨時分，駕駛轎車內載張姓女友，停在北區巷弄時，適張女曾交往6年的黃姓前女友騎機車經過發現，將機車停在路旁，並走至駕駛座敲車窗，陳置之不理。黃女為免轎車開走，將機車斜放在車前，再至駕駛座旁敲車窗，陳動怒開車持電擊棒下車，黃女發現張女在車內不下車大叫。

陳不滿黃女攔車且在車外大聲叫囂，擔心張女受驚嚇，對黃女辱罵「X你娘 」，足以貶損其名譽。為警據報查獲，經黃女提告，檢方聲請簡易判決處刑。

陳姓男子去年載女友遭攔車嗆聲，對方竟是女友交往6年前女友，他氣不過持電擊棒下車，...
陳姓男子去年載女友遭攔車嗆聲，對方竟是女友交往6年前女友，他氣不過持電擊棒下車，辱罵對方三字經，台南地院認陳犯公然侮辱罪，處罰金2000元。圖／本報資料照
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公然侮辱
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