護理師成密醫打美容針 害女客人失明

2019-04-19 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市黃姓女護理師沒有醫師資格，依法不得執行施打美容針的醫療行為，2年前，黃女幫林姓女客人注射「舒顏萃」，從林女右眼上方太陽穴注射，不慎將藥物施打到林女的顏面動脈血管，逆流入眼動脈，造成視網膜分支動脈阻塞，林女右眼失明。橋頭地檢署今將黃女依違反醫師法起訴。

橋頭地檢署起訴指出，50歲護理師黃女明知她未具醫師資格，依法不得執行施打美容針的醫療行為，竟擅自執行醫療業務，2017年10月間在高市左營區的某診所內，替林女施打美容針。該診所已歇業。

起訴指出，護理師黃女在林女的右眼上方太陽穴注射「舒顏萃」，不慎將「舒顏萃」注射到林女的顏面動脈血管後，逆流入眼動脈，造成視網膜分支動脈阻塞，當時林女隨即感到右眼視線模糊，當場向護理師黃女反應出現黑影。

護理師黃女當時卻沒有任何緊急處理，當天晚間9點，林女到高醫就診，知道護理師黃女注射「舒顏萃」阻塞她的右眼視網膜動脈，經治療後右眼對光無感，且無法恢復正常，達毀敗一目的視力，有重傷害。

林女向高市衛生局陳情，高市衛生局調查時，該診所已歇業，全案移送地檢署偵辦。橋頭地檢署今起訴，護理師黃女自首，黃女坦承沒有醫師資格，並注射「舒顏萃」在林女右眼上方。黃女辯稱，林女患有第一型糖尿病，但沒有事先告知，林女右眼喪失光感也可能跟糖尿病有關。