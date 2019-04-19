逮捕不合法還是北院法官漏看？ 高院莫名其妙遭點名

2019-04-19 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，遭歹徒強押上車，台北地檢署16日訊後主嫌徐春暉，以有串、滅證之虞，涉及擄人勒贖重罪聲押禁見，台北地院當晚以檢警未依法進行逮補程序等理由，當庭裁定飭回。北檢提抗告，高等法院昨撤銷原裁定，發回台北地院。北院換法官重新開庭，認定檢方程序無違失，改裁定收押禁見。但過程中引爆原裁定飭回法官在法官論壇怒轟上級審法院。

原強制處分庭法官陳諾樺在法官論壇砲轟，指「明明就是檢察官於庭畢後擅自補附卷證」，還指責「高院還要逕行採信檢察官毫無根據的說法，不相信一審法官的說法，以原審法官裁定內容與檢送抗告卷宗不符為由，恣意撤銷原審裁定，恕難接受」。貼文除指名「高院刑四庭」回應外，還稱「這樣的上級審把下級審的法官尊嚴放在哪裡，不要以為發回對下級審法官不是傷害」。

高等法院表示，受理檢方抗告時，看到的卷宗就有被告簽名捺印北市警中山分局執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書和聲請提審告知書（附於台北市政府警察局中山分局2017年4月16 日北市警中分刑字第10830160740號刑事案件報告書內，未編頁碼），合議庭就看到的資料來審酌是否要駁回抗告或撤銷原裁定，為保全證據、使案件順利進行，認定原裁定有疑義時，自然撤銷、發回。

高院認為，卷宗都是北檢送過來的，不可能認定這些資料是造假的，既然卷宗如此呈現，高院只是依法裁定。

北院重裁的法官吳佳霖借閱律師在檢方聲押後的影印卷，發現律師影印的卷宗裡有檢方附的逮捕通知書影本，認定檢方程序無違失。有高院法官表示，陳諾樺指檢方「擅自補附卷內證據」，但從時點上來，哪種說法才合邏輯，一般人可以自行判斷。

一名高院法官指出，不論檢方是否是事後補卷，合議庭只要看這些證據即可，哪需要鑽研是北院還是北檢有瑕疵，倒是法官竟點名要「高院刑四庭」回應，往後是不是地院被撤銷、發回的案子，高院都要逐一回應？