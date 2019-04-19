何瑞元嫌女作家「文筆爛」拒付款挨告 檢方不起訴

2019-04-19 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



在台定居美籍英語教師何瑞元（Richard W. Hartzell）為幫習武兒子出傳記，2015年找上台灣一位女作家撰稿，雙方談好價碼6萬元及後續版稅抽成，但女作家完成初稿後，何認為「寫得好爛」拒絕付尾款，與女作家解約後，隔年找妻子出版新書。

女作家認為何瑞元侵犯智慧財產權提告，同時對何一家人提告刑事詐欺罪，智財法院二審認為女作家「文筆確實不通暢」，士林地檢署依照智財法院判決，針對何一家人被控的詐欺罪嫌，予以不起訴處分。

女作家控訴，2016年與何瑞元談好合約，內容包括書籍出版後，何瑞元要給自己6萬元及版稅抽成，但當年3月交稿後，何多次要求修改內容，自己確實依照指示修改，但何不滿意，竟然拒絕付清尾款4萬，以及預期版稅抽成7萬2000元。

女作家控訴，初稿耗費自己40小時、時價2萬4000元採訪成本，但何瑞元還未經自己授權，將初稿給妻子修改，隔年出版為「台美混血兒奮戰記：從武術找到幸福」一書，作者還標示是何姓一家人，等於侵犯到著作財產權。

何瑞元辯稱，女作家訪問兒子何岸榮，也訪問自己提供的生活經驗、故事，但定稿內容跟自己說的不符，文筆不好，水準不夠，也不符合一般讀者要求，且女作家當初引薦的出版公司不願出版，自己事後也已與她解約，一年後才找妻子出版書籍，內容是將家裡生活故事寫出，並未抄襲女作家完成的初稿。

檢方依據智財法院判定女作家「定稿內容敘述混雜，文筆不通暢，語句重複，且主角何岸榮字眼太多，內容也跟何姓一家人口述的不一，不符合一般讀者需求」，認為何不願意支付尾款及版稅有理，很難認定其使用不法利益誘騙女作家意圖。

檢方比較出版書籍及女作家撰寫的初稿，認為兩者雖然有相同的地方，但內容都是寫出何姓一家人生活經歷，相似度高很合理，且兩者下筆角度不一，很難認定何妻有改寫女作家初稿，予以不起訴處分。