【即時短評】擄人勒贖捉放曹 法官PO網自辯最傷司法

2019-04-19 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



日本料理店董娘遭擄人勒贖，檢察官聲押徐姓嫌犯，法官指「未附逮捕通知」裁定駁回，檢察官喊「明明有附」抗告，重裁後，徐羈押禁見；放人法官在法官論壇指檢察官庭畢後擅自補附逮捕通知書，真象還待整卷攤開來確認，但嫌犯一捉一放，證據保全被耽擱，司法形象被破壞，是最大實害。

放人法官，在公開網站批評檢察官事後「塞卷」，形同指控檢察官在聲押程序上「作弊」，這種說法或許流於其內心不平，嚴肅而論，是在指控檢察官涉嫌偽造公文書，如果事情並非如此，法官本身是否要負妨害名譽、侮辱公署的罪責，另有討論餘地。

就擄人勒贖案證據保全角度來說，嫌犯應押而未押，只要有機會脫離司法機關掌握，就可以了解檢察官在羈押庭中透露的辦案方向，就有機會和共犯串證，串證完成，檢警即再難發現犯罪真貌，讓偵查出現缺漏、讓罪犯逍遙法外，對被害人而言，也因此持續陷於危機與恐慌裡。

台北地院第二次審理徐嫌羈押與否，法官請辯護律師提供影印的卷證檢視，在影卷內發現有警方對徐嫌的逮捕通知，將徐裁定羈押禁見，律師為何有影卷？其實就是從檢察官偵查正卷影印而來的，而正卷法官一定看過，依事理推論，最可能的狀況是：「逮捕狀在卷內，但法官沒看到」。

有法界人士指出，律師受當事人委任，理所當然會維護疑犯的各種法律權益，尤其，律師在偵查中匆促接案，不見得理解整體案情的來龍去脈，既使律師主張「逮捕狀沒在卷內」，其可責性也低於法官「漏看卷證」，兩者不可同日而語。

放人法官的裁定被撤銷後，在論壇以「法官的尊嚴」為題發文，指「檢察官聲押都不用到庭」、「明明就是檢察官於庭畢後擅自補附卷內證據」；還說「聲羈卷送來不編頁，院方也沒影卷，檢察官事後擅自補附逮捕通知書」、「恣意撤銷原審裁定」、「恕難接受」等。