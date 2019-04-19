超刺激！朴子市代落選頭差2票 驗票變3人同票

2019-04-19 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



去年九合一選舉，嘉義縣朴子市第一選區「市民代表」應選5席，第4高票「當選人」邱致諭1235票，第5高票「當選人」黃星亮1234票，「落選頭」吳心俊1232票，吳心俊開票後向嘉義地方法院提當選無效訴訟，今重驗他和黃心俊的票，結果黃、吳票數都修正為1235票和邱致諭同票，同時還有7張爭議票待決。

嘉義地方法院表示，此次驗票有7張爭議票，合議庭審理後才能再行判定。

嘉義地方法院法官及嘉義縣選委會工作人員，今天上午會同黃星亮、吳心俊及二人律師，到朴子市公所開箱重驗黃星亮、吳心俊

的有效、無效票數，及用餘票，經過一上午重驗，黃、吳票數都修正為1235票，法官並將多張爭議票封存帶回。地方人士對眼票結果直言「有趣」，並認為誰當選真的很難說。

吳心俊說，重新驗票後雖然3人票數相同，但後續還有爭議票待判定，相信法院會公平處置；已當選朴子市民代表、以為「不關他的事」的邱致諭，得知3人同票數後表示，直言「難以想像」，現在只能平常心看待，會和律師研究如何保障權益。