搓乳女檢察官莊珂惠羞辱越配 被記警告一支

2019-04-19 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



彰化地檢署女檢察官莊珂惠在偵辦詐欺案時，以言語羞辱越配，在偵辦妨害家庭案時，要求陸配全身赤裸、兩腿張開、搓其乳房；法務部檢察官人事審議委員會今天開會，討論莊職務行為懲處，會後決議就前案對她作出警告處分，後案作出以書面促請注意處分。

檢審會今天開會，沒有請莊珂惠再說明，檢審委員根據台中高分檢李慶義檢察官的調查報告認事，認為莊珂惠有被懲處的必要，準用法官法對莊懲處。

依輕重區別，「警告」處分重於「書面促請注意」處分，換句話說，檢審委員認為，莊珂惠羞辱越配的行徑，更不當於勘驗陸配的身體；檢察官被記警告後，會影響年度考績，莊今年度考績會被評為「未達良好」，也減損考績獎金。

司法官學院47期結業的女檢察官莊珂惠，被投訴去年偵辦一起妨害家庭案時，將被告黃姓陸配帶往檢查室勘驗身體，除命令黃女全身赤裸、兩腿張開、搓乳，還指示女法警拍攝黃女私處等，黃女反控莊性騷擾未成，莊後來將黃女依相姦罪嫌提起公訴。