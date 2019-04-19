離職又當房仲前東家索賠 法官：競業禁止太不公平

2019-04-19 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



以台灣房屋直營店名義從事不動產仲介經紀業的眾信地產公司，洪姓營業員去年5月31日離職，眾信地產認為他離職後，私自與客戶連絡，還在次月以台灣房屋經紀人名義邀買家看物件，被舉發後，改到300公尺外的住商不動產工作，違反競業禁止條款約定。眾信地產認為洪離職後還搶公司客戶，依勞動契約書求償50萬9366元。桃園地院判眾信地產敗訴，高等法院也駁回上訴。

眾信地產2017年7月與洪姓營業員千勞動契約，規定「勞動契約解消後1年內不得於眾信地產所在縣市之區域從事不動產租售之居間業務」，若違反應賠償離職前6個月所領一切薪津（含獎金）總數之2倍的懲罰性違約金。

眾信地產指控，洪離職後不僅繼續以台灣房屋經紀人名義帶買方看物件，之後後任職附近的住商不動產，洪離職前6個月薪資總和為25萬4683元，要他加倍賠償。

洪說，因薪資不如預期，為了更高待遇才離職，而他離職前已經與李姓客戶聯繫續約一事，離職後買家又要求帶看物件，他才陪同。他否認以台灣房屋名義招攬業務，且李後來沒有和買家簽約，舊東家沒有損害。洪認為，工作權應受勞基法保障，依競業禁止條款要懲罰他違約金無理。

桃園地院認為，依契約自由原則雇主可藉由與受雇員工訂立勞動契約中約定離職後競業禁止的條款，達到企業雇主保障營業上正當利益、防止其營業秘密外洩的目的，避免同業間惡性挖角或受雇勞工惡意跳槽，並利用過去服務期間所知悉的技術或業務資訊為同業服務或打擊原雇主，但契約若顯失公平，則約定無效。

桃院認為眾信地產未舉證與洪間競業禁止約款有應受保護的正當利益存在，且限制競業期間過長，已逾合理保護必要，眾信地產也沒提供合理代償，影響洪的工作、生存權，認定求償無理。

高等法院指出，勞動契約雖約定將「客戶資訊」列為營業秘密範圍，但眾信地產所受委託買賣的物件，任何人都能在網頁瀏覽並詢問，沒有保密營業的經濟價值，眾信地產同樣可由住商不動產網頁得到相關委售資訊，何況客戶要委託誰銷售物件是他們的權利，不能說員工離職後就不能再碰，認定上訴理由不可採。