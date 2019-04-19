酒駕罰鍰6萬元未繳 房屋遭查封立刻付款

2019-04-19 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



根據警政署官方統計數據顯示，近3年來（自105年到107年）因為酒駕致死案件每年約100人，致傷案件每年約6、7千人，因此行政執行署嘉義分署今年將酒駕、毒駕罰鍰案件列為執行的重點工作，將酒（毒）駕案件造冊列管逐案發動執行，雲嘉地區此次清查因酒（毒）駕欠繳罰款有1213人、1311件，有義務人看到住處被查封，隔天立刻繳款，也有義務人坦言沒收入願分期還款。

行政執行署嘉義分署表示，李姓義務人因多起案件積欠30萬元罰鍰，居此次欠繳罰款之冠，而史姓義務人因酒駕案積欠11萬4千元，為個人單一事件積欠最多金額的義務人，執行人員先行清查1213名義務人名下財產，有薪資收入者先行扣繳，或者是查扣動產與不動產，此波追討罰金將進行到本月底，如有財務困難的義務人可洽（05）2711133。

家住嘉義縣中埔鄉57歲吳姓男子，5年內經警察2度查獲酒駕被罰鍰6萬元不繳被移送嘉義分署執行。吳男經通知繳納後仍不予理會，嘉義分署執行人員上周現場查封其二樓透天厝住家後，親屬昨天到場代為全數繳清，解除房屋查封。

家住民雄鄉52歲李姓男子經警4度查獲酒駕予以罰鍰，連同欠繳其他稅費稅共計5萬元，執行人員日前到他住處發現酒駕車輛後馬上查封，李男及家人表示因目前沒工作無法一次繳清請求分期繳納，執行人員除告誡其不可再酒駕外，並表示只要分期一期不繳，嘉義分署就會立即將車輛拍賣抵繳。