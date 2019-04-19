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違規還控警過度擴張解釋法規 這個臉被打得好腫

2019-04-19 15:46聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名劉姓男子去年11月疑因機車被人移動，變成併排停車，被警方開單，挨罰2400元。他不服結果，興訟指稱機車遭人移動，並主張「機車體型小，原本設計就是併排停車」，還說警方亂引法規，用汽車的罰則取締機車，強調自己沒有違規，但說法被新北地院打臉，今天被判敗訴。

判決指出，劉男去年11月將機車停在新店區二十張路46巷，因為路旁已停放了一輛黑色轎車，因此被警方認定占用人車通行的道路，有「併排停車」違規事實。

劉男不服，興訟主張自己停車的地方是白線，不是禁止停車的紅線，許多上班族都會將機車停放在此處。而且，為了方便該處社區居民停放汽車，大家會有默契，機車龍頭不會上鎖，讓居民能移動機車，這種狀況行之多年，均以不妨害交通為前提，不懂為何會突然變成違規。

他還指稱，警察亂用法規，將法條擴張解釋，用汽車的法規處罰機車，並指「機車體型小，原本設計就是併排停車，各定公有機車格不也是劃設併排停車，何來併排違規說法」，要求撤銷罰單。

但是，法院調查員警取締當下確實看到併排違規停車情形，而劉男稱機車是遭人移動才會違規，但沒有提出任何證據，在缺乏事證的情況下，最後採信員警說法。此外，劉男指稱員警擴張解釋法規，但實際上法規所指的「汽車」是在道路上不依軌道或電力架線而以原動機行駛的車輛，規範包括機車，認定是劉男自己誤解法令，因此駁回。

新北一名劉姓男子去年11月疑因機車被人移動，變成併排停車，被警方開單，挨罰240...
新北一名劉姓男子去年11月疑因機車被人移動，變成併排停車，被警方開單，挨罰2400元。他不服結果，興訟指稱機車遭人移動，並主張「機車體型小，原本設計就是併排停車」，還說警方亂引法規，用汽車的罰則取締機車，強調自己沒有違規，但說法被新北地院打臉，今天被判敗訴。 示意圖／報系資料照片
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新北警察
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