董娘遭擄案法官轟檢偷塞逮捕書 重新開庭還檢清白

2019-04-19 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



答姓女子突遭陌生男子噴辣椒水，拖行強押上車。 記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，遭歹徒強押上車，台北地檢署16日訊後主嫌徐春暉，以有串、滅證之虞，涉及擄人勒贖重罪聲押禁見，但台北地院以檢警未依法進行逮補程序等理由，裁定飭回。檢方提抗告，高院隔日撤銷發回北院。由於北院原裁定書提及檢方卷內未附逮捕通知書，也未勾選逮捕，重新開庭換另一名法官審理時，當庭勘驗辯護人的卷，確實有通知書，還檢方清白。

16日晚間，裁定理由指出，檢察官在羈押聲請書中，未勾選依刑事訴訟法哪一條文將徐春暉逮捕或拘提，卷證資料中，也沒有徐春暉經警察拘提、逮捕，或經檢察官當庭逮捕的依據或證據，檢察官也未蒞庭說明，不符合羈押前逮捕、拘提的前置原則。

檢方抗告指出，卷內有附警察逮捕通知書，因內勤還有其他另案被告必須複訊，無法抽空蒞庭，豈料法官疏未看到。檢方表示，當時為求讓法官快速翻閱到重點，還將逮捕通知書那頁特別折起來，也有勾選，完全符合程序。

高院審理後，指這個案件先要認定的，是檢察官在聲請羈押前，由警察或檢察官合法逮捕。徐春暉4月16日0時25分經台北市警中山分局逮捕，有卷附由被告簽名捺印的分局執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書和聲請提審告知書，同日4點47分起至6點10分止中山分局偵查隊製作筆錄，10點5分解送台北地檢署，檢察官訊問後，在點名單上批示「聲押禁見」。

檢察官在羈押聲請書上也有勾選「逮捕」，並以附件敘明聲請羈押被告並禁止接見通信的理由，北院認為檢察官聲請羈押不符合羈押的拘提、逮捕前置原則，「與檢察官提起抗告時檢送的卷證不合」。

高院撤銷原裁定，發回北院。改由法官吳佳霖在晚間9點30分審理。但傍晚6點多，原本審理的法官陳諾樺卻在法官論壇開砲，明明就是檢察官於庭畢後擅自補附卷內證據，聲羈卷送來不編頁，院方也沒影卷，檢察官事後擅自補附逮捕通知書。底下還有其他法官留言支持，陳諾樺則回應，「法官、辯護人跟書記官3人都沒看到逮捕通知書，難道她們瞎了嗎？」

由於高院發回指謫有沒有逮捕通知是一項爭點，吳佳霖當庭詢問律師是否願意將聲押卷宗當庭借閱。果然從律師影印的卷宗，看見檢方附卷的逮捕通知書影本，且律師也說這些卷宗是在檢方聲押後影印所得。法官審理後，認為檢方當初確有逮捕，程序並無違失，改裁定徐收押禁見。