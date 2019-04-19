李晶玉不滿被報A健保 華視舉政大校長娶媳案辯駁

2019-04-19 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



李晶玉。本報資料照片 分享 facebook 政論節目主持人李晶玉不滿華視記者憑壹週刊、周刊王的新聞，撰發「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」網路新聞，內容還提到「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』…向健保局詐領保險金，…主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象」，自認名譽和社會評價遭貶，向華視、夏姓記者求償200萬元並致歉。台北地院判李婦被訴，高等法院今行準備程序，華視搬出政大校長郭明政告媒體但敗訴的例子，主張無過失。

李晶玉和丈夫彭文正也曾自訴前立委蔡正元指夫妻遭爆赴美生子「詐健保」，當時蔡批評「兩人專程赴美生美國人，有什麼臉談陸生健保」，但一、二審彩都無罪。高院刑事庭認為，李晶玉、彭文正都是知名政論節目主持人，對公共事務討論具有實質影響力，他們對於別人談論健保公共議題，應予較大程度容忍。

李晶玉指控，夏姓記者2016年3月30日早上靠著周刊的網路新聞報導，就用她的照片當畫面，在華視新聞網撰製「貴婦詐健保」的報導，這些「不實內容」透過網路傳播，廣泛散布，金錢也難以賠償。

華視表示，夏是網路編輯中心的早班值班記者，當天見同業有相關報導，內文都提到李晶玉等知名人士曾透過代辦業者赴美生產，被警方列入約談、清查對象，撰文記者不是都沒查證。另外，刑事局當月23日曾發新聞稿，宣告偵破我國孕婦經代辦中心「柳柳嚴選」、「俏媽咪」業者安排赴美生產，回台後詐領保險金案件，並移送34名收入經濟狀況頗佳、社會中上階層的涉案孕婦，而「俏媽咪」網頁廣告，的確有李晶玉親自撰文推薦的感謝函，因此確信內容真實，且事涉公益。

北院調查，刑事局澄清名單中，並沒有壹週刊、周刊王指的女主播李晶玉、女藝人洪曉蕾等人，不可能是下波約談對象，至於後續是否會持續往前清查其他可疑對象，當時說還要再和檢察官討論。

北院認為，夏的報導內容雖確不實，但他已盡合理查證義務，不構成不法侵權責任，華視公司也不須本於僱用人地位連帶負責，判李晶玉敗訴。

李晶玉不服，上訴高等法院。高院上午行準備程序，李婦訴訟代理人認為，如果夏要當成自己的新聞發布，就應負查證義務，也須負起相應的法律責任，並說「這件事沒有急迫性」。

華視方面則主張，事前記者已搜尋網路資料並查證，而轉述的報導也足以使同業或轉載人覺得是真的，縱然後來發現與真實不符，也不算妨害名譽。華視並舉2016年高院民庭的一則判決，認為該案與本案有諸多類似之處，可供參考。

華視所舉的，是蘋果日報2011年報導「真稀奇！政大院長娶媳婦規定包2千」，現任國立政治大學校長郭明政當時是法律系教授，他認為報導不實，除控告蘋果日報外，把跟追新聞的中天電視也告下去，但從一審到三審都駁回郭的損害賠償訴訟。

高院定5月20日再開庭。