親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／談總統初選 蔡英文：不能民調，民調就分裂了

為韓國瑜留選總統的窗 吳敦義重提「徵召初選」

李晶玉不滿被報A健保 華視舉政大校長娶媳案辯駁

2019-04-19 12:33聯合報 記者王宏舜╱即時報導

李晶玉。本報資料照片
李晶玉。本報資料照片
分享
政論節目主持人李晶玉不滿華視記者憑壹週刊、周刊王的新聞，撰發「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」網路新聞，內容還提到「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』…向健保局詐領保險金，…主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象」，自認名譽和社會評價遭貶，向華視、夏姓記者求償200萬元並致歉。台北地院判李婦被訴，高等法院今行準備程序，華視搬出政大校長郭明政告媒體但敗訴的例子，主張無過失。

李晶玉和丈夫彭文正也曾自訴前立委蔡正元指夫妻遭爆赴美生子「詐健保」，當時蔡批評「兩人專程赴美生美國人，有什麼臉談陸生健保」，但一、二審彩都無罪。高院刑事庭認為，李晶玉、彭文正都是知名政論節目主持人，對公共事務討論具有實質影響力，他們對於別人談論健保公共議題，應予較大程度容忍。

李晶玉指控，夏姓記者2016年3月30日早上靠著周刊的網路新聞報導，就用她的照片當畫面，在華視新聞網撰製「貴婦詐健保」的報導，這些「不實內容」透過網路傳播，廣泛散布，金錢也難以賠償。

華視表示，夏是網路編輯中心的早班值班記者，當天見同業有相關報導，內文都提到李晶玉等知名人士曾透過代辦業者赴美生產，被警方列入約談、清查對象，撰文記者不是都沒查證。另外，刑事局當月23日曾發新聞稿，宣告偵破我國孕婦經代辦中心「柳柳嚴選」、「俏媽咪」業者安排赴美生產，回台後詐領保險金案件，並移送34名收入經濟狀況頗佳、社會中上階層的涉案孕婦，而「俏媽咪」網頁廣告，的確有李晶玉親自撰文推薦的感謝函，因此確信內容真實，且事涉公益。

北院調查，刑事局澄清名單中，並沒有壹週刊、周刊王指的女主播李晶玉、女藝人洪曉蕾等人，不可能是下波約談對象，至於後續是否會持續往前清查其他可疑對象，當時說還要再和檢察官討論。

北院認為，夏的報導內容雖確不實，但他已盡合理查證義務，不構成不法侵權責任，華視公司也不須本於僱用人地位連帶負責，判李晶玉敗訴。

李晶玉不服，上訴高等法院。高院上午行準備程序，李婦訴訟代理人認為，如果夏要當成自己的新聞發布，就應負查證義務，也須負起相應的法律責任，並說「這件事沒有急迫性」。

華視方面則主張，事前記者已搜尋網路資料並查證，而轉述的報導也足以使同業或轉載人覺得是真的，縱然後來發現與真實不符，也不算妨害名譽。華視並舉2016年高院民庭的一則判決，認為該案與本案有諸多類似之處，可供參考。

華視所舉的，是蘋果日報2011年報導「真稀奇！政大院長娶媳婦規定包2千」，現任國立政治大學校長郭明政當時是法律系教授，他認為報導不實，除控告蘋果日報外，把跟追新聞的中天電視也告下去，但從一審到三審都駁回郭的損害賠償訴訟。

高院定5月20日再開庭。

李晶玉
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

梁男砍斷母頭顱拋下12樓 胞姊懷疑他吸毒傷腦盼別判死

2019-04-19 12:17

500萬套房變凶宅 死者母親一招讓房東求償無門　　　

2019-04-19 12:06

谷阿莫被控侵犯著作財產權 律師辯：詼諧仿做無罪

2019-04-19 11:35

邱太三涉司法關說案：量刑協商是什麼？

2019-04-19 12:08

高市藍綠3議員詐領考察費判緩刑 檢方上訴

2019-04-19 12:14

對著窗戶叫罵「肖耶」 男子涉公然侮辱判3千元罰金

2019-04-19 11:34

周湯豪《帥到分手》控黃乙真抄襲 符合合理使用不起訴

2019-04-19 11:14

偽刻中大校長印章申請電話服務 育成中心前經理被起訴

2019-04-19 09:14

男稱「阿姨對不起 我要搶劫」竟斷婦人手筋砍到毀容

2019-04-19 08:08

包庇牛郎店 5警被追加起訴

2019-04-19 01:38

賣肉羹賺逾億 7度遷戶籍逃稅千萬

2019-04-19 01:23

涉掏空1.8億 股市金釵葉美麗500萬交保

2019-04-18 23:38

密醫搞出人命 律師勸還醫藥費119萬「只有好處」

2019-04-18 22:34

律師擔心公設辯護人搶飯碗？ 司法院：效益佳

2019-04-18 20:36

「全台最貴停車場」法拍再掀波 地主陳情法院回應了

2019-04-18 18:42

士林犯保分會強化跨境網絡 「有溫度」保護犯罪被害人

2019-04-18 18:36

「將軍會偷錢喔」 將軍散布假消息被判刑2月

2019-04-18 18:13

新北清潔隊組長收賄獲緩刑 法官：有可憫恕之處

2019-04-18 17:53

影╱辦保不用等現金！北檢新增用金融卡支付保釋金

2019-04-18 17:07

里長收20萬佯稱能喬人事 法官：嚴加制裁拔公職

2019-04-18 15:26

北院當庭釋放擄董娘嫌犯 裁定遭高等法院撤銷

2019-04-18 15:20

奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20

轟動一時的知本超貸案 前立委之子判刑4年半定讞

2019-04-18 15:20

工地主任墜樓半身癱瘓 營造公司得賠償967萬元

2019-04-18 15:16

反年改陳抗 全教產黃耀南擋立委王定宇的路判拘役

2019-04-18 14:46

違規停車見特警就後退 逃逸後再撞警車

2019-04-18 14:14

高雄高檔鐵板燒涉鴨肝充鵝肝 二審判老闆關1年半

2019-04-18 14:10

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

心情不好鬧自殺 警消開導男子2小時成功勸回

2019-04-18 13:10

小心最熟悉的陌生人 鐵鋁窗師傅趁施工偷走百萬首飾

2019-04-18 12:39

勒死長榮事務長妻 桃園莽夫殺人罪嫌起訴

2019-04-18 12:22

影／貨櫃車爆胎 國道3號彰化段火燒車

2019-04-18 12:19

男子行走在國道 遭2車連撞彈飛當場慘死

2019-04-18 12:18

四海幫12年前被控炒股 秘書長、中常委皆無罪

2019-04-18 11:52

好香、忍不住！肉乾賊偷百元肉條被判罰3千元

2019-04-18 11:50

雲林議員李建志違反廢清法 二審改判8年併罰480萬

2019-04-18 11:40

遺體冰櫃近在咫尺！酒駕累犯殯儀館上課

2019-04-18 11:29

毒駕無照逆向行駛撞死人 重判5年6月重賠652萬

2019-04-18 11:21

獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光

2019-04-18 11:20
看更多

熱門文章

警局旁住處內想硬上 女大生：死也不給你

2019-04-18 19:37

賣肉羹賺逾億 7度遷戶籍逃稅千萬

2019-04-19 01:23

男稱「阿姨對不起 我要搶劫」竟斷婦人手筋砍到毀容

2019-04-19 08:08

高雄AIP數位家電驚傳惡性倒閉上億元 500多人受害

2019-04-18 21:36

要介紹兒子給她當男友 老爸卻先帶她上摩鐵

2019-04-18 22:10

500萬套房變凶宅 死者母親一招讓房東求償無門　　　

2019-04-19 12:06

「全台最貴停車場」法拍再掀波 地主陳情法院回應了

2019-04-18 18:42

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20

農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19

台灣詐騙集團利用日本空屋電信詐騙 日警再逮捕10男女

2019-04-18 17:44

超掃興！在按摩店上班被當做黑的 生日遇計程車色狼

2019-04-18 15:38

乳溝怪怪的 女毒蟲自以為聰明 遇女警GG

2019-04-18 13:11

高雄獨居婦命案口鼻皆出血 恐遭強摀奪命

2019-04-18 15:45

男昨失蹤今發現 基隆外木山海域成浮屍

2019-04-18 20:06

周湯豪《帥到分手》控黃乙真抄襲 符合合理使用不起訴

2019-04-19 11:14

新北摩鐵驚傳一男一女燒炭雙亡 兩人為離婚夫婦

2019-04-18 15:40

三重公寓火警竄濃煙火光 2名住戶遭燒傷送醫

2019-04-18 22:15

媳婦虐死公公 丈夫：相信爸爸不追究

2019-04-18 14:15

密醫搞出人命 律師勸還醫藥費119萬「只有好處」

2019-04-18 22:34

詐團2千萬誘惑 投資380萬想抽腿 阿兵哥遭恐嚇

2019-04-19 01:34

姐弟戀壓力？ 離婚夫妻摩鐵燒炭亡

2019-04-19 01:29

影／不滿被分手開走愛車 前女友怒：不可能在一起了

2019-04-18 16:17

偽刻中大校長印章申請電話服務 育成中心前經理被起訴

2019-04-19 09:14

北院當庭釋放擄董娘嫌犯 裁定遭高等法院撤銷

2019-04-18 15:20

李晶玉不滿被報A健保 華視舉政大校長娶媳案辯駁

2019-04-19 12:33

新北清潔隊組長收賄獲緩刑 法官：有可憫恕之處

2019-04-18 17:53

警掃黑緝毒抓賭有成 在地企業有感發破案紅包感謝

2019-04-18 17:59

意外？人為？ 社區警衛室氣爆 保全燒成焦屍

2019-04-19 01:25

涉掏空1.8億 股市金釵葉美麗500萬交保

2019-04-18 23:38

律師擔心公設辯護人搶飯碗？ 司法院：效益佳

2019-04-18 20:36

員警爆料遭拖吊司機罵「撿角」 南市警局：督察室調查

2019-04-18 23:34

砂石車奪命 23歲男大生命喪高雄鳳仁路

2019-04-19 11:37

台南東區民宅火災 屋主和房客3人及時逃出

2019-04-18 20:09

嘉義校車與4輛汽機車連環車禍 4人受傷送醫

2019-04-19 09:08

包庇牛郎店 5警被追加起訴

2019-04-19 01:38

影／可怕！嘉義廂型車疑酒駕 逆向連撞4車釀4傷

2019-04-19 12:04

影／台中中年男無故抱幼童 家長彼此警告多注意

2019-04-19 11:21

里長收20萬佯稱能喬人事 法官：嚴加制裁拔公職

2019-04-18 15:26

「將軍會偷錢喔」 將軍散布假消息被判刑2月

2019-04-18 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top