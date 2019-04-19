高市藍綠3議員詐領考察費判緩刑 檢方上訴

2019-04-19 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市國民黨議員唐惠美及前議員柯路加、民進黨前議員俄鄧．殷艾，2013年任高雄縣市合併後首屆議員到屏東考察，用不實單據共詐1萬8186元補助。一審依貪汙罪各判3年8月徒刑，二審高雄高分院認為金額不高，情節屬輕微，改輕判2年、褫奪公權3年，宣告緩刑5年、每人應向國庫支付20萬。高雄高分檢認為，3人否認犯行，惡性非輕，二審不應判緩刑，今向最高法院提起上訴。

高雄高分檢上訴，唐惠美、柯路加與俄鄧‧殷艾等3人審理時否認涉案，態度不佳，浪費司法資源，惡性非輕，絲毫無可憫恕之處。二審高雄高分院卻用「情堪憫恕」減刑，違反比例、平等等原則，上訴要求最高法院撤銷改判。

二審合議庭認為，唐惠美詐得5994元、柯路加5674元、俄鄧．殷艾6518元，不法所得低於5萬元，依貪汙治罪條例可減輕其刑，也沒因詐得的費用排擠議會其他預算運用，且是一時失慮、便宜行事而申報核銷，情節輕微，再依法減刑。