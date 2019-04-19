500萬套房變凶宅 死者母親一招讓房東求償無門

2019-04-19 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市賴男在西屯區一處租屋大樓自殺身亡，原本市價500萬元的套房瞬間變成凶宅，房仲低於五折賣屋也賣不出去。張姓房東不滿告上法院，求償租約與房價損失300萬元，未料租約連帶保證人的兄弟簽名欄，當初是死者親簽，其死者母親已依法拋棄繼承，台中地院判定駁回，可上訴。

判決書指出，台中市賴男民國106年7月16日向張姓房東承租西屯區上明二街一處大樓套樓，並簽訂一年租約，賴男於107年7月19日租約到期前，在房內以塑膠袋套頭窒息方式自殺，張姓房東24日查看發現賴男明顯身亡。

張姓房東不滿賴男在屋內自殺，造成套房成為凶宅，無法順利出租；張姓房東估算，該處地段每坪18萬至20萬元，以最低每坪18萬元計價，套房價格為500萬元，她委託房仲公司賣屋，卻因是凶宅，出售價格低於五折的250萬元，還賣不出去。

死者張母曾向她允諾，辦完兒子告別式再與她碰面談賠償事宜，但告別式辦完後張母避不見面，讓她求償無門，憤而告上法院

賴男兄弟證稱，死者簽立租約時他根本不知情，也不知道自己的名字怎麼會在租約連帶保證人欄上出現。

法官審酌，死者的張姓母親雖然是法定繼承人，但張母已依法拋棄繼承。而當時張姓房東委託的劉姓仲介公司協助死者簽約，劉證稱，張姓房東委託他與死者簽租約，兩人約在大樓一樓管理室簽約，賴男沒在現場，租約連帶保證人賴男姓名欄是死者親簽，簽約時「只有我們兩人」。