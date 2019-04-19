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網紅谷阿莫侵犯著作財產權？律師辯：詼諧仿做無罪

2019-04-19 11:35聯合報 記者王聖藜╱即時報導

本名仲惟鼎的谷阿莫以製作「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，5家片商認為13部影片被侵犯著作權，對谷提告，檢方起訴谷。台北地院今天開庭，谷阿莫說，這是多年前的事，一時很難解釋；谷的辯護律師說，詼諧仿做是合理使用範圍。

谷阿莫開完庭說，本案複雜程度無法讓他隨便發表意見，等案件告一段落會作說明，至於是否願意與片部談和解，谷阿莫還是重申「我不適合隨便發表意見」。

對谷阿莫提告的是得利、車庫、科科、又水、迪士尼等5家片商，侵權標的是「模仿遊戲」、「動物方城式」、「STAND BY ME哆啦A夢」、「哆啦A夢劇場版大雄之宇宙英雄記」、「腦漿炸裂girl」、「近距離戀愛」、「W-兩個世界」、「二十行不行TWENTY」、「姦臣：色誘天下」、「屍速列車」、「控制遊戲」、「異星引力」、「暗殺」等13部影片。

開庭時，谷阿莫請律師回答法官審問。谷阿莫的律師說，依據告訴人提供的附卷資料，不見得看得出來相關影片著作權誰屬；比方說，「大雄宇宙英雄記」明明是日本電影，著作權卻是1家香港公司，質疑告訴人的提訴資格。

法官今天開庭除確認準備程序、起訴證據的證據能力等外，另有意促成和解，其中，有2家片商代表人表示願意和解，但條件是谷阿莫應提出具體的和解方案，法官請片商徵詢有決定權限的片商主管，預定5月下旬安排調解法庭。

谷阿莫被控違反著作權法，今天到台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
谷阿莫被控違反著作權法，今天到台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
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谷阿莫電影哆啦A夢
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