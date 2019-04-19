親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

曾嗆郭台銘囂張 柯文哲：我兇一次他馬上轉彎就跑了

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

對著窗戶叫罵「肖耶」 男子涉公然侮辱判3千元罰金

2019-04-19 11:34聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東一名王姓住戶在自家客廳裡對著開啟的窗戶往外叫罵「肖耶」，被住在隔壁的湯姓鄰居聽到，認為是刻意辱罵他，憤而提告。案經地檢署起訴，台東地方法院審結，依公然侮辱判處王姓住戶新台幣3千元罰金。全案可上訴。

判決書指出，去年3月某日晚間，湯姓男子開車返家，停好車在車左後方路邊抽菸，隔壁王姓鄰居站在客廳開啟的窗戶邊，對著窗外和他面對面，突然大聲辱罵「肖耶」，湯聽到當下心裡相當不舒服，認為是針對他叫罵，貶損他的名譽。

湯憤而提起妨害名譽告訴，警方受理偵辦，移送地檢署被檢察官起訴。法院審理時，王姓住戶辯稱自己在客廳看電視，節目中突然提到「肖耶」，她自然跟著叫「肖耶」，是她回應節目而已，肖耶也是平時的口頭禪，且當時窗戶關閉，僅留縫隙，並沒有在辱罵湯的意思，她在自家屋內講「肖耶」並非公然侮辱。

不過，法官傳喚被告戶另一對面住戶，證稱聽到被告大聲辱罵「湯XX肖耶」等語，因之前被告歇斯底里的咒罵都沒有連名帶姓，這次卻指名帶姓的辱罵。經比對警方筆錄及告訴人自訴情節相符合，採信證人及告訴人說法。

因此，法官認為被告雖是站在自家屋內客廳窗戶旁，但卻是打開窗戶對外針對站在供公眾通行的道路巷弄路邊抽菸的告訴人大聲辱罵「肖耶」，足以使不特定人或多數人得以共見共聞的狀態，自然符合「公然」。

法官也認為台語「肖耶」，帶有描述他人像瘋子，精神狀態不正常的意思，足以達到貶損名譽及尊嚴。加上被告庭訊時一再失口否認犯行，迄今也未和鄰居達成和解，依公然侮辱罪，處罰金新台幣3千元，可易服勞役，1千元折算1日。

台東一名王姓住戶在自家客廳裡對著開啟的窗戶往外叫罵「肖耶」，遭鄰居提告，觸犯公然...
台東一名王姓住戶在自家客廳裡對著開啟的窗戶往外叫罵「肖耶」，遭鄰居提告，觸犯公然侮辱罪判3千元罰金。本報資料照片
分享

公然侮辱抽菸台東
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

周湯豪《帥到分手》控黃乙真抄襲 符合合理使用不起訴

2019-04-19 11:14

男稱「阿姨對不起 我要搶劫」竟斷婦人手筋砍到毀容

2019-04-19 08:08

賣肉羹賺逾億 7度遷戶籍逃稅千萬

2019-04-19 01:23

砂石車奪命 23歲男大生命喪高雄鳳仁路

2019-04-19 11:37

網紅谷阿莫侵犯著作財產權？律師辯：詼諧仿做無罪

2019-04-19 11:35

偽刻中大校長印章申請電話服務 育成中心前經理被起訴

2019-04-19 09:14

包庇牛郎店 5警被追加起訴

2019-04-19 01:38

涉掏空1.8億 股市金釵葉美麗500萬交保

2019-04-18 23:38

密醫搞出人命 律師勸還醫藥費119萬「只有好處」

2019-04-18 22:34

律師擔心公設辯護人搶飯碗？ 司法院：效益佳

2019-04-18 20:36

「全台最貴停車場」法拍再掀波 地主陳情法院回應了

2019-04-18 18:42

士林犯保分會強化跨境網絡 「有溫度」保護犯罪被害人

2019-04-18 18:36

「將軍會偷錢喔」 將軍散布假消息被判刑2月

2019-04-18 18:13

新北清潔隊組長收賄獲緩刑 法官：有可憫恕之處

2019-04-18 17:53

影╱辦保不用等現金！北檢新增用金融卡支付保釋金

2019-04-18 17:07

里長收20萬佯稱能喬人事 法官：嚴加制裁拔公職

2019-04-18 15:26

北院當庭釋放擄董娘嫌犯 裁定遭高等法院撤銷

2019-04-18 15:20

奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20

轟動一時的知本超貸案 前立委之子判刑4年半定讞

2019-04-18 15:20

工地主任墜樓半身癱瘓 營造公司得賠償967萬元

2019-04-18 15:16

反年改陳抗 全教產黃耀南擋立委王定宇的路判拘役

2019-04-18 14:46

違規停車見特警就後退 逃逸後再撞警車

2019-04-18 14:14

高雄高檔鐵板燒涉鴨肝充鵝肝 二審判老闆關1年半

2019-04-18 14:10

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

心情不好鬧自殺 警消開導男子2小時成功勸回

2019-04-18 13:10

小心最熟悉的陌生人 鐵鋁窗師傅趁施工偷走百萬首飾

2019-04-18 12:39

勒死長榮事務長妻 桃園莽夫殺人罪嫌起訴

2019-04-18 12:22

影／貨櫃車爆胎 國道3號彰化段火燒車

2019-04-18 12:19

男子行走在國道 遭2車連撞彈飛當場慘死

2019-04-18 12:18

四海幫12年前被控炒股 秘書長、中常委皆無罪

2019-04-18 11:52

好香、忍不住！肉乾賊偷百元肉條被判罰3千元

2019-04-18 11:50

雲林議員李建志違反廢清法 二審改判8年併罰480萬

2019-04-18 11:40

遺體冰櫃近在咫尺！酒駕累犯殯儀館上課

2019-04-18 11:29

毒駕無照逆向行駛撞死人 重判5年6月重賠652萬

2019-04-18 11:21

獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光

2019-04-18 11:20

不懂「夫妻不相送」 不滿繼母沒替父送終反被摔到骨折

2019-04-18 11:15

吊車脫鉤害操作員活活被壓死 老闆賠300萬獲緩起訴

2019-04-18 10:26

中一所前所長劉昌祺 臨檢酒店卻不裁罰涉圖利遭起訴

2019-04-18 10:19

被加油工側錄信用卡 被害人「怎有來自澳門消費？」

2019-04-18 10:14
看更多

熱門文章

警局旁住處內想硬上 女大生：死也不給你

2019-04-18 19:37

賣肉羹賺逾億 7度遷戶籍逃稅千萬

2019-04-19 01:23

高雄AIP數位家電驚傳惡性倒閉上億元 500多人受害

2019-04-18 21:36

要介紹兒子給她當男友 老爸卻先帶她上摩鐵

2019-04-18 22:10

男稱「阿姨對不起 我要搶劫」竟斷婦人手筋砍到毀容

2019-04-19 08:08

影／投資300萬明年變兩千萬加輛車 國軍中招被騙千萬

2019-04-18 11:42

「全台最貴停車場」法拍再掀波 地主陳情法院回應了

2019-04-18 18:42

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20

農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19

影／台中涉嫌虐童托嬰中心 保母：我們沒有打小孩

2019-04-18 12:33

台灣詐騙集團利用日本空屋電信詐騙 日警再逮捕10男女

2019-04-18 17:44

超掃興！在按摩店上班被當做黑的 生日遇計程車色狼

2019-04-18 15:38

乳溝怪怪的 女毒蟲自以為聰明 遇女警GG

2019-04-18 13:11

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

高雄獨居婦命案口鼻皆出血 恐遭強摀奪命

2019-04-18 15:45

男昨失蹤今發現 基隆外木山海域成浮屍

2019-04-18 20:06

新北摩鐵驚傳一男一女燒炭雙亡 兩人為離婚夫婦

2019-04-18 15:40

三重公寓火警竄濃煙火光 2名住戶遭燒傷送醫

2019-04-18 22:15

媳婦虐死公公 丈夫：相信爸爸不追究

2019-04-18 14:15

密醫搞出人命 律師勸還醫藥費119萬「只有好處」

2019-04-18 22:34

影／貨櫃車爆胎 國道3號彰化段火燒車

2019-04-18 12:19

影／不滿被分手開走愛車 前女友怒：不可能在一起了

2019-04-18 16:17

影／外籍移工涉販毒殘害同鄉 移民署憲警聯手查獲槍毒

2019-04-18 11:52

北院當庭釋放擄董娘嫌犯 裁定遭高等法院撤銷

2019-04-18 15:20

姐弟戀壓力？ 離婚夫妻摩鐵燒炭亡

2019-04-19 01:29

雲林議員李建志違反廢清法 二審改判8年併罰480萬

2019-04-18 11:40

影／女po網罵：警要我立正站好 警：執行緝毒正當過濾

2019-04-18 12:05

詐團2千萬誘惑 投資380萬想抽腿 阿兵哥遭恐嚇

2019-04-19 01:34

偽刻中大校長印章申請電話服務 育成中心前經理被起訴

2019-04-19 09:14

新北清潔隊組長收賄獲緩刑 法官：有可憫恕之處

2019-04-18 17:53

警掃黑緝毒抓賭有成 在地企業有感發破案紅包感謝

2019-04-18 17:59

意外？人為？ 社區警衛室氣爆 保全燒成焦屍

2019-04-19 01:25

涉掏空1.8億 股市金釵葉美麗500萬交保

2019-04-18 23:38

男子行走在國道 遭2車連撞彈飛當場慘死

2019-04-18 12:18

律師擔心公設辯護人搶飯碗？ 司法院：效益佳

2019-04-18 20:36

員警爆料遭拖吊司機罵「撿角」 南市警局：督察室調查

2019-04-18 23:34

勒死長榮事務長妻 桃園莽夫殺人罪嫌起訴

2019-04-18 12:22

台中托嬰中心保母施虐？家長力挺：保母人很好會繼續讀

2019-04-18 12:43

台南東區民宅火災 屋主和房客3人及時逃出

2019-04-18 20:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top