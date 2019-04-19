對著窗戶叫罵「肖耶」 男子涉公然侮辱判3千元罰金

2019-04-19 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東一名王姓住戶在自家客廳裡對著開啟的窗戶往外叫罵「肖耶」，被住在隔壁的湯姓鄰居聽到，認為是刻意辱罵他，憤而提告。案經地檢署起訴，台東地方法院審結，依公然侮辱判處王姓住戶新台幣3千元罰金。全案可上訴。

判決書指出，去年3月某日晚間，湯姓男子開車返家，停好車在車左後方路邊抽菸，隔壁王姓鄰居站在客廳開啟的窗戶邊，對著窗外和他面對面，突然大聲辱罵「肖耶」，湯聽到當下心裡相當不舒服，認為是針對他叫罵，貶損他的名譽。

湯憤而提起妨害名譽告訴，警方受理偵辦，移送地檢署被檢察官起訴。法院審理時，王姓住戶辯稱自己在客廳看電視，節目中突然提到「肖耶」，她自然跟著叫「肖耶」，是她回應節目而已，肖耶也是平時的口頭禪，且當時窗戶關閉，僅留縫隙，並沒有在辱罵湯的意思，她在自家屋內講「肖耶」並非公然侮辱。

不過，法官傳喚被告戶另一對面住戶，證稱聽到被告大聲辱罵「湯XX肖耶」等語，因之前被告歇斯底里的咒罵都沒有連名帶姓，這次卻指名帶姓的辱罵。經比對警方筆錄及告訴人自訴情節相符合，採信證人及告訴人說法。

因此，法官認為被告雖是站在自家屋內客廳窗戶旁，但卻是打開窗戶對外針對站在供公眾通行的道路巷弄路邊抽菸的告訴人大聲辱罵「肖耶」，足以使不特定人或多數人得以共見共聞的狀態，自然符合「公然」。