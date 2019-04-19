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周湯豪《帥到分手》控黃乙真抄襲 符合合理使用不起訴

2019-04-19 11:14聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

周湯豪。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
周湯豪。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
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知名藝人周湯豪與環球音樂公司不滿，創作歌手黃乙真涉嫌抄襲他的歌曲「帥到分手」還發行唱片「真的（NO Fake）」，因此控告黃女與紫色木箱音樂違反著作權法。台北地檢署認定黃女利用目的是擷取原曲代表性片段，以同年齡層女性觀點，質疑、回應「帥到分手」概念，與剽竊有別，符合合理使用，因此不起訴黃女及公司負責人喻文昌。

Nick周湯豪在2016年專輯「REAL」，主打歌「帥到分手」甫公開發行就讓出道多年的他爆紅。副歌歌詞「我帥到分手，安全感不夠，妳選擇向錢走，現實將我爆頭」讓人朗朗上口。

2018年間，黃乙真發行新專輯，同名歌曲中歌詞「帥到分手，都是自圓其說，買車薪水就夠多，到餐廳錢就不夠」，引起環球音樂公司指控，黃女用相同四字作為歌名，並在歌曲中使用相同旋律，涉嫌抄襲。

黃乙真坦承，寫歌的時候，確實已經聽過周湯豪的版本，但辯稱自己的詞曲都是親自創作，絕無抄襲，且周版的「帥到分手」旋律是「Fa Mi Re Re DO」，她寫的是「Fa Mi Re Do」不同。

檢方認為，兩首歌曲實質相似，且利用原曲歌詞及旋律部分，是歌曲本身傳達主要概念，並作為副歌首句反覆出現，在全曲歌詞佔6.4%，屬重要核心。

不過，判斷合理使用已不再偏重「商業營利」與「非商業營利」使用的二分法，難僅憑黃女利用目的具商業營利性質，就認定不符合合理使用，仍應考量利用他人著作行為，是否有助於調和社會公共利益或國家社會發展，綜合判斷著作利用型態、性質。

檢方認為，黃女的歌名「帥到分手」後分有加問號，且各段主歌歌詞提及「帥到分手，都是你在說」、「帥到分手，都是自圓其說」等，歌曲最後並以「帥到分手？是怕你難過？」作結，可知欲傳遞概念是從「創作者或演唱者」觀點出發，表達對「帥到分手」概念的質疑或批判。

像歌詞「總是花天酒地，當然安全感不夠」、「總是只顧自己，當然安全感不夠」顯是針對原曲副歌前兩句「帥到分手，安全感不夠」回應，且黃女引用「帥到分手」比例只佔3.2%，且是各段主歌第一句，不是主流音樂較突出的副歌。

此外，黃女專輯製作定位上，選歌大多以具有故事主題、較kuso（戲謔、惡搞）表現的歌曲，並以歌手本身年齡層為主要敘事對象，因此足認利用目的是擷取原作部分內容，進一步添加自己觀點、評論，質疑「帥到分手」概念，具有高度原創性，利用著作性質是對原著作「轉化性利用（transformative use）」並非剽竊後偽裝成自己創作，符合第65條第1項合理使用，不構成侵權。

抄襲周湯豪
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