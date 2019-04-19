郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



曾被形容是「鴻海戰將」的謝冠宏，在飛機上接到董事長郭台銘來電要求返回開會，因艙門已關下不了飛機遭開除，他提告向鴻海要求給付資遣費、獎金和員工紅利。二審認定鴻海解雇違法，應付給謝150萬餘元及23萬5000股鴻海股票，最高法院駁回上訴，全案確定。

謝冠宏在鴻海服務近10年，從特別助理一路升上鴻海新綠數事業群總經理，曾是富士康最年輕的事業群總經理，媒體形容是郭董左右手，每月薪水有27萬3000元。他2012年10月22日至25日原訂向公司請假，赴日本處理女兒就學、住宿事宜，但因秘書搞烏龍，少幫他請10月22日的假。

郭台銘當天一早進會議室召開「事業群幹部會議」，卻發現謝冠宏不在，當場以擴音方式打電話詢問謝在哪，在場幹部都聽見謝回答在飛機上。郭當下給謝兩條路走，一是馬上下機返回開會，二是「如果沒有回來，就再也不用回來」；謝不斷求情、道歉，但飛機艙門關閉無法抽身，郭隨後在會議上當眾宣布開除謝。

謝冠宏提告主張，秘書雖誤植請假日期，但他事前另向郭台銘補請假，開會前一天郭還用專機載他回台北，他因而以為郭同意他隔天休假。他是因機艙關閉無法下機，不是故意違反指示，郭卻當眾宣布開除，鴻海是違法解雇，應付給他150萬1500元資遣費、200萬元工作獎金、23萬5000股。

鴻海主張，謝冠宏擔任總經理期間，負責電子書、LED的產品，他手下360名台籍員工、2萬名大陸員工，對事業群的營運方針、採購有裁量、審核權限，對人事進用、考績和獎懲也有同意權，平日上班無需簽到打卡，認為雙方是委任關係，並非雇傭關係，不適用勞基法相關規定。

鴻海認為，謝是自請離職，且未達工作目標，無權要求股票紅利；至於200萬元獎金屬於贈與性質，公司已經通知謝撤銷贈與，謝不得再向公司要求給付，希望法官駁回訴訟。

一審未認定違法解雇，但鴻海要付190萬元工作獎金給謝。但二審認為，雙方為請假事宜興訟，可見謝仍須服從公司權威，認定雙方是雇傭關係，適用勞基法；鴻海不爭執謝有依規定請假，且縱使謝未假出國缺席會議，但也已委請其他幹部代理出席，鴻海也沒有說明謝缺席公司有何損害，卻以謝未假缺席會議為由解雇，認定鴻海解雇違法。