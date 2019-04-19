偽刻中大校長印章申請電話服務 育成中心前經理被起訴

2019-04-19 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



國立中央大學育成中心前楊姓經理，為了申辦室內電話、網路，竟涉嫌偽刻校長周景揚的印章，藉此申辦使用10個月，校方發現提告偽造文書，楊喊冤稱，校長印章放在中心，報告主管就能使用，但多名校方人員反駁根本不可能。桃園地檢署認為楊女犯嫌明確，依偽造文書罪嫌起訴她。

檢方調查，楊之前擔任中央大學創新育成中心經理，負責輔導廠商進駐及師生創業，卻偽刻中央大學校長周景揚印鑑，2015年8月5日冒用中央大學名義向中華電信申辦室內網路、室內電話等服務，並在相關申請文件上蓋印偽刻的印章，以及育成中心印章。

檢方認為，楊以此行為開通網路、電話，足以損害周景揚、中央大學以及中華電信對於管理電信資料的正確性，10個月內總共使用1萬4000多元的費用。

檢方訊時，楊坦承申辦網路、電話，但堅決否認偽造文書，辯稱校長的章放在育成中心盒子內，向主管報告就能使用，她申辦的電話是作為公務使用，育成中心預算編列中，也包含公務電話費用等。

對此，周景揚則指訴自己私章遭盜刻，而育成中心孫姓主任則說，並未使用該公務電話，另外前任的蕭姓主任也說，育成中心如果要申辦網路或電話，需經層層核報，自己任內沒有針對申辦網路、電話核章過，而且使用校長的章都要填「具用印章申請書」，經校長授權才行。

總務處人員也證稱，申請網路不能用育成中心的章，必須要關防，且校長的章是由總務處文書組保管，不可能放置在育成中心內供人使用；育成中心副研發長也說，中心的章非學校制式章，楊使用校長的章顯然是偽造。