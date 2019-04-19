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男稱「阿姨對不起 我要搶劫」竟斷婦人手筋砍到毀容

2019-04-19 08:08聯合報 記者曾健祐╱即時報導

年僅21歲葉姓男子因無業缺錢花用，去年12月16日到桃園中壢1間生活賣場隨手拿了把西瓜刀，走向葉姓店員稱「阿姨對不起，我要搶劫」，對方嚇得尖叫、反抗，葉擔心曝光竟砍斷她手筋，顏面也骨折毀容，緊急縫合才撿回一命，法院審理後依殺人未遂等判處葉有期徒刑8年6個月，可上訴。

檢警調查，葉男（21歲）當天凌晨3點多到中壢某賣場內，找到1把西瓜刀後就拿著走向櫃台，向葉姓女店員說「阿姨對不起，我要搶劫」，對方嚇得拚命尖叫，葉男頓時慌了手腳，又怕引人注目犯行曝光，竟揮刀砍向對方，造成女子雙手多處肌腱斷裂、顏面骨折及撕裂傷。

葉女被砍的滿身是血，無力抵抗癱軟在地，葉男再搶走收銀台內1萬6000多元現金，並隨機攔了1輛計程車逃逸，小黃司機看他滿手是血，同樣嚇得不敢反抗，後來葉女浴血撥打電話報案，送醫緊急縫合後才撿回一命，警方則調閱監視器逮人。

檢方訊時，葉坦承搶錢、砍傷對方，但辯稱說只是想要搶錢財，沒有要殺她的意思，是想讓對方不要叫；當時開車的計程車司機證稱，有看到葉雙手都是血，應他要求載到旅館才下車。

此外，調閱監視器也拍下葉持刀強盜的作案過程，警方並也在案發買場內採集到他的指紋，而葉遭逮後身上僅剩下5700多元現金，遭逮捕後就被羈押至今；檢方今年1月偵結，依殺人未遂、加重強盜等罪嫌起訴他，法院審理後依法判處他有期徒刑8年6個月。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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