賣肉羹賺逾億 7度遷戶籍逃稅千萬

2019-04-19 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北報導



新北市一攤商被查出逃漏稅，並在追稅期間脫產，被以隱匿財產管收。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市溫姓攤商在傳統市場擺攤賣自製火鍋料、肉羹，四年賺進上億元，卻被查出逃漏稅兩千多萬；他繳了八百多萬後，接連脫產、遷戶籍逃避追稅，行政執行署新北分署日前拘提他到案，他雙手一攤說沒財產了，被以隱匿財產等理由管收。

「我沒辦法，你們去找我兒子。」溫姓攤商本月十五日被拘提到案後，強調名下已沒有財產，要行政執行官去找他兒子；他兒子昨天與執行官討論償還計畫，表達希望能先繳三百萬元，另一千萬欠稅分期繳納，但因分期繳納需有不動產擔保，溫的兒子無法提出不動產擔保，雙方協商破裂。

溫姓男子從一九九八年七月到二○○二年六月間在傳統市場擺攤，主要販售肉羹、魚丸、火鍋料等食品，卻未依規定申請營業登記，涉嫌逃漏營業稅及營利事業所得稅，國稅局調查後認定他在短短四年裡營收高達一億六六四七萬元，逃漏稅金包括營業稅及罰鍰共二○三○萬元。

溫姓攤商繳交八百餘萬元後，隨即將名下位於台北市萬華區的三處房產，以兩千多萬元賣給他人，被認定意圖脫產；同時還把他名下的有價證券變現，銀行存款也幾乎提領一空，國稅局估計他藏匿近四千萬元現金。

溫還曾與國稅局打官司，二○○七年雙方曾達成和解，但溫事後仍不願繳納一千多萬元欠稅。案件移送執行署後，行政執行官雖扣押他名下僅存的少數資產，為國庫進帳五十六萬，但仍不足以支付他積欠的稅金。

行政執行官調查發現，溫姓攤商為躲避追稅，七度遷移戶籍，到案後又不願配合，認定他已構成隱匿財產、且有逃亡之虞，向法院聲請管收獲准。

由於管收期限只有三個月，執行署只能持續與溫姓攤商及其家屬溝通，盼早日解決欠稅問題。