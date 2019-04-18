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密醫搞出人命 律師勸還醫藥費119萬「只有好處」

2019-04-18 22:34聯合報 記者王宏舜╱即時報導

輕艇國手徐子鈞因車禍成植物人，密醫林愈翔、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」康復，徐的父母支付近120萬元，讓林、陳替兒子注射針劑，持塑膠板拍打腿部，詎料徐竟死亡。士林地院依醫師法判林、陳婦各4年6月、1年6月徒刑，兩人和檢方都上訴，但兩夫妻使出「拖」字訣，案子至今仍在高院準備程序。林的律師表示，希望當事人2個月內能先歸還醫療費用，「有做只有好處」。

去年12月高院開庭時，法官即質疑林要聲請傳「居家護理員」作證，卻提不出證人姓名與地址，質疑「案子一直拖不是辦法欸」，轉眼間又過了4個月。

19歲的徐子鈞是第二個在林愈翔的診所送命的人。林原先在板橋經營杏鑫診所，找來放射師邱平滿以另名黃姓醫師名義「報備支援」看診，2014年10月29日，一名洪老先生因眼瞼肌無力症，由女兒偕同求診，林替他電療、注射麻醉劑，洪老先生昏迷。林找來邱幫忙，邱對洪注射數針腎上腺素、強心針，洪因麻醉劑及急救不當死亡；案子也審理許久，今年1月因和解，高院依以未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪判林2年8月徒刑。

徐子鈞2015年騎車遭撞成植物人，父母希望他好轉，林愈翔夫妻向家屬謊稱是經營春寧診所的「廖醫師」，可以利用幹細胞治療方式，使徐子鈞康復。徐的父母信以為真，6月將兒子轉院入住春寧診所，隔月支付119萬9000元醫藥費。林收到款項後，替徐子鈞注射6劑不明針劑，且拿塑膠板狂打徐的雙腿「治療肌肉萎縮」，但7月26日早上6點，徐抽蓄，經送台大醫院急救，早上8點不治。

林堅稱死者是因為父親「餵奶」而死，與他無關；陳窈萱負責春寧診所更換負責人行政事務，卻說「不知道林就是『廖醫師』」。

今天開庭時，林愈翔聲請傳法醫師、北榮醫師作證，也想傳死者父親到庭，但公訴檢察官認為沒有必要再傳徐父，請法官駁回聲請。

林的律師起身，向法官說這陣子有勸林先退還被害人119萬9000元的醫療費，並希望他在2個月內完成，認為這樣做「只有好處」。法官詢問和被害人是否有和解，林說有提到319萬這個數字，法官提醒和解筆錄有法律上的效力，「要做到什麼程度自己決定」。

密醫林愈翔（左）、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」，協助因車禍變成植物人的輕艇國手...
密醫林愈翔（左）、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」，協助因車禍變成植物人的輕艇國手徐子鈞康復，徐的父母支付近120萬元求診，兒子卻死亡，圖／報系資料照片
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醫師植物人幹細胞
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