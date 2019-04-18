高雄AIP數位家電驚傳惡性倒閉上億元 500多人受害

2019-04-18 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



在高雄成立不到5年的AIP數位家電驚傳惡性倒閉，不少消費者及廠商找不到人，由於業者採會員制，不少人先繳錢，有些是加入團購，廠商收的支票也遭退票，今天陸續還有被害人上門，但台南、高雄店面大門緊閉，找不到人，初估至少遭騙上億元，已有500多人成立自救會。

高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮證明，這家店是惡性倒閉，對業者不了解，對方也沒有加入公會，但高雄地區電器業這兩天都傳出有人受騙，連同消費者，至少有500人，已成立自救會，已找律師向法院提告，。

「AIP數位家電」成立於2014年，在高雄、屏東擁有4家店面，位在三民區的義華店是旗艦店。這兩、三年經銷國內外各大品牌家電、冷氣空調安裝、保養清洗、電腦3C周邊商品銷售，也提供大家電專業配送及安裝等多元服務，經營者是一對黃姓夫妻，在今年3月還在召募會員，由於採會員制，強調家電團購比較便宜，也向南部經銷商業者訂貨，最近不少經銷商收到的支票紛紛跳票，才知道受騙，負責人的手機早已關機。