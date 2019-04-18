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律師擔心公設辯護人搶飯碗？ 司法院：效益佳

2019-04-18 20:36聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院司法及法制委員會3月間通過法律扶助法草案初審，修正第5條強制辯護案件審查規定及增訂第34-1條防檢濫訴條款。民間司改會等團體發聲明，指防檢濫訴條款設計草率，難以執行，另公設辯護人制度也有疑義，呼籲立法院暫停推動草案，待司法院重新提草案。司法院回應，公設辯護人成本從承辦案件量來看，最經濟，國家的花費也最少。

有法界人士表示，律師一審3萬，三審可領9萬，偵查中也可領錢，反觀公設辯護人一個月月薪約10至12萬元，每個月平均接1、20件案件。司法院今年招募8名約聘公設辯護人，月薪不到6萬。

司法院表示，此次修正法律扶助法第5條第4項第1款，目的是要終止法扶目前「不排富」的亂象，回歸排富原則，立院修法的方向值得肯定，也符合社會期待。

而法院審理強制辯護案件，被告必須委任辯護人，否則就程序不合法，因此就算被告有錢、開賓士車，但不願自行委任辯護人時，也必須由法院指定公設辯護人或律師，或由被告請法扶律師幫忙辯論。

司法院今年甄選8名公設辯護人，民間司改會等團體認為1999年全國司法改革會議已決議廢除公辯制度，主因是公辯要受法院監督管考，有難以獨立於法院外行使職務的疑慮。但司法院表示，實際上「公設辯護人的辯護品質和法扶或義務辯護律師一樣」。

公設辯護人是公務員，從案件承辦量來看最經濟，法院指定公辯替被告辯護也合法，而且還能迅速協助被告接受審理、裁判，最具效益，如今卻被反對者形容是「浪費公益資源」，和事實完全不符。

司法院因1999年全國司法改革會議決議而不再招考公設辯護人，但2015年立法院修正通過法院就偵查中的羈押審查，須採強制辯護，這是1999年當時無法預見的，考量偏遠法院不容易有律師前往，為儘快決定被逮捕的犯嫌是否羈押、滿足人權，才會甄選8名公辯，並不是為了擴大公辯制度而修改法律扶助法。

司法院指出，法扶目的主要在「扶助無資力者」，即使為符合強制辯護的法律要求，而由法扶律師擔任，也不應偏離立法初衷。這次修法就強制辯護案件無須審查資力的現行規定改革，出發點就是排富。

司法院連年捐助於十多億元給法扶基金會，尤其許多經費是用來支付「涉犯最輕本刑為三年以上有期徒刑」的被告，而像死刑犯多半有3名法扶律師協助訴訟，迭引爭議。

法律扶助法修正，引發民間司改會等團體不滿，質疑增設約聘公設辯護人，違反1999年...
法律扶助法修正，引發民間司改會等團體不滿，質疑增設約聘公設辯護人，違反1999年全國司法改革會議決議。司法院強力反駁，指時空環境不同，且公設辯護人辯護品質與法扶或義務辯護律師相當，又最具效益。記者王宏舜／攝影
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司法院立法院司法改革
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