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獨／搭檔出面當證人 指控洩女星裸照的兇手就是她！

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警局旁跨坐掐頸打頭想硬上 女大生：死也不要給你

2019-04-18 19:37聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

一名女大生到認識10幾天的古姓臉友店裡喝酒，被對方帶回警局旁的住處要求發生關係，女生拒絕慘遭對方跨坐打頭掐頸，女生掙扎躲到床邊高喊「我死也不要給你」，對方抓狂用電蚊拍猛打女生頭部，要求口交不成，強令女生幫他手淫，古男被新竹地院依強制性交未遂罪判刑2年2個月，上訴台灣高等法院後被駁回。

判決指出，女大生106年9月20日透過臉書認識古男，10月2日晚間10點多到古男工作的店裡喝酒、聊天，至3日清晨6時許古男下班，以她飲酒不宜騎車，而由古男載她，女大生以為古男要載她回校，卻被載往古男位於警局旁的住處。

女大生指控，古男讓她在房間休息，卻自己脫掉外衣、外褲要求發生關係，還一直問「要戴還 不要戴」，她說自己已有男友堅拒，古男動手欲強脫她褲子，她一直掙扎，古男抓狂打她巴掌，把她頭壓在床上，跨坐她身上掐頸猛打她的頭。

她掙扎躲到床邊角落喊說「我死也不要給你」，古男拿起電蚊拍往她頭上猛打，她跑到陽台喊救命馬上被拉回來繼續打，古男要她口交被拒，強令她幫他手淫，她因恐懼不得不從，對方才讓她離去。

審理時，古男坦承打女大生但否認強制性交未遂，律師辯護古男已上班7、8小時，又有喝酒，體力不濟，應無發生性行為的意思，且住處旁就是警局，若真有發生妨害性自主的情況，女生呼救時，值班員警應有聽聞並以行動制止，然當晚並無此情形。

法官認為，女大生歷次證述都指證歷歷，更屢次出現當庭哭泣、哽咽、情緒激動至無法接受詰問、訊問的情形，毫無造作之處，經測謊並無不實反應，反而古男卻呈現不實反應，且女大生在陽台呼求即被拉回房間，實難認警員得以在此短暫片刻即聽聞求援聲並加以救援。

一審法官認為古男犯罪事證明確，古男為逞性慾，強制性交未遂竟使用力手段，嚴重戕害女大生的身心健康及身體自主權益，產生難以彌補的陰影及創傷，犯罪手段情節及造成的損害實屬嚴重，二審法官認為一審認事用法俱無違誤，量刑允洽，古男上訴猶否認犯罪，所辯都不可採，上訴無理由予以駁回。

一名女大生在警局旁險遭性侵，死命反抗卻遭毒打。示意圖／Ingimage
一名女大生在警局旁險遭性侵，死命反抗卻遭毒打。示意圖／Ingimage
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測謊台灣高等法院新竹
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