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「全台最貴停車場」法拍再掀波 地主陳情法院回應了

2019-04-18 18:42聯合報 記者林孟潔╱即時報導

位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地，有「全台最貴停車場」之稱，因前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產，被法院查封法拍，一、二拍均流標，台北地方法院訂於23日進行第三拍，底價為102億餘元。

但地主富創建設代表人陳文彬今天在「聯合晚報」刊登陳情書，認為司法事務官違法失職造成58億元拍賣價差，應該予以迴避，並要求法院停止三拍程序。台北地方法院今天澄清，拍賣程序均合法，也未惡意影響投標人意願，而富創建設聲請司法事務官迴避案已被駁回確定，仍多次聲明異議、聲請迴避，意圖延滯執行程序，法院也已發函通知富創建設，本件拍賣依法不停止執行。

陳文彬認為，D3土地市價超過160億元，且有院檢扣押及禁止處分登記，拍定後是否能辦理移轉登記所有權，會影響投標人的意願和價格，但司法事務官沒有詳細調查，就草率做成拍賣公告，也沒有說明如何處理禁止處分登記，甚至註明「本院無從辦理塗銷，請投標人注意」，企圖嚇阻他人投標意願，造成流拍。

他陳情書指出，司法事務官已涉犯偽造文書罪嫌，他也向台北地檢署提告，事務官應在D3土地拍賣案中迴避。陳文彬認為，事務官一意孤行違法行事，造成一拍至三拍有58億元拍賣價差，造成他嚴重損害，要求停止執行4月23日三拍程序，並重新執行一拍程序，否則將檢舉相關人員圖利、違法失職，且聲請國家賠償。

台北地院澄清，D3土地經過二次鑑價，首次鑑價金額為145億餘元，但富創建設認為價格太低，再次委請鑑價，但鑑定價格較第一次低，為128億餘元。法院為保障當事人權益，以首次鑑價金額再加成，以160億5800元萬為第一次拍賣底價，且拍賣公告並未加註「禁止處分」等字眼，但去年首拍無人投標，且法院拍賣底價只是限制投標人出價不能低於底價，並沒有限制出價的最高金額，投標人可以依市場機制自由競爭出價，法院並沒有影響民眾投標意願。

法院指出，二拍前發函詢問新光銀行、富創公司，對於拍賣價格的意見，新光銀行同意依法按首拍底價減價20%，而富創公司則未表示意見。法院今年1月25日以128億餘元為底價，但二拍仍流標。法院原改訂於今年2月22日進行三拍程序，拍賣底價則為二拍底價再減少20%，為102億餘元，但法院發現有關係人未經合法送達，再度公告停拍。

停拍期間，法院再度函詢台北地檢署、高等法院有關禁止處分相關事宜，經高院函覆，清楚說明若拍定後繳足價金，會依地院通知函請地政機關塗銷禁止處分登記，刑事扣押效力移轉至抵押物拍賣所得。

另外，法院指出，富創建設去年以司法事務官執行職務有偏頗為由，聲請迴避，而案件最高法院去年12月駁回確定，台北地院因此重啟拍賣程序。但富創建設在聲請迴避案確定後，仍多次聲明異議、聲請迴避，意圖干擾執行程序，這次又以興訟方式創造迴避是由，顯然又是意圖延滯執行程序，依法本件不停止執行，法院也在2月發函通知富創建設。

有「最貴停車場」之稱的D3土地。本報資料照片
有「最貴停車場」之稱的D3土地。本報資料照片
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