「將軍會偷錢喔」 將軍散布假消息被判刑2月

2019-04-18 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



洪、盛2名退役將軍是高爾夫球友，洪被控在球場對人表示盛是小偷，檢方起訴洪；法院審理，洪辯稱基於關懷才好意提醒旁人注意盛的狀況，不過，台北地院認為，洪有誹謗犯意，判洪有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

洪是海軍退將，盛也是，還當過參謀長。洪2017年4、5月在台北市青年公園高爾夫球練習場球道旁、桃園市蘆竹區台北高爾夫球場球道、會館等地，接續對人表示「盛老是小偷，曾在球場偷人家2萬元，被發現後，叫他兒子於夜間騎摩托車送還，不信可以到台北球場問任何人都知道」，盛提告，洪被訴。

洪辯稱，盛2016年打電話說球場掉2萬元，被人懷疑，「是盛老親自打電話告訴我的」，且包括黃幸強總司令等人都有轉述，他出於關懷才私下請人多關注盛老，絕無惡意破壞盛的名譽。

盛的吳姓女看護稱，洪當眾對她說盛老是小偷、在換衣間偷2萬元，被發現就趁夜間請兒子騎摩托車把錢送回球場，才免牢獄之災；吳女說，洪說這些話聲音很大，是用肯定語氣。

邱姓證人稱，和洪是官校同學，盛是參謀長；洪2017年曾跟他講盛是小偷，「至少2次」，都是在台北球場說的，「語氣不是在求證真假」；邱說，希望他們能和好。

青年公園高爾夫球練習場林姓清潔婦說，洪曾一邊打球一邊說盛偷錢，因與她無關，所以她回應有還就好，根據多名證人說法，法官認定洪毀損盛的名譽，逾越言論自由的界線。