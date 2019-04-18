新北清潔隊組長收賄獲緩刑 法官：有可憫恕之處

2019-04-18 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



前新北市環保局板橋清潔隊曾姓組長，2011年承接清潔車維修保養業務，曾收受圍標業者20萬元賄賂，在審查品質和進度時放水；案發後，他坦承犯行，供稱所得均用在貼補清潔隊所需，同事也替他求情。新北地院審酌他已繳回全數不法所得，犯後態度非劣，且事發後已經離職，無再犯可能，最後酌減其刑，依《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪判他1年10月，褫奪公權3年，緩刑3年。

此外，借牌圍標的上海環保公司趙姓實際負責人等11名業者及員工，因違反《貪汙治罪條例》不違背職務交付賄賂罪和《政府採購法》妨害投標罪，今天也分別被新北地院判3月至2年11月不等刑期。

判決指出，趙男曾在2011年4月與張姓、林姓、顏姓3名男子共謀圍標交通部高工局橋梁檢查車標案，9月另與張姓、徐姓男子圍標高雄市環保局掃街車標案。此外，他還參與過南投縣環保局、屏東市公所、新竹縣環保局以及基隆市環保局的清溝車標案，另外2011年4月標得新北市清潔車維修保養標案後，為求履約期間不被刁難，於是指示同夥行賄。

趙男指示商海環保公司的蔡姓登記負責人準備20萬現金，2011年8月前往曾姓組長的辦公室，當面交付賄款；蔡男知道趙、蔡2人目的，仍不違背本意，收下現金。