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新北清潔隊組長收賄獲緩刑 法官：有可憫恕之處

2019-04-18 17:53聯合報 記者陳俊智╱即時報導

前新北市環保局板橋清潔隊曾姓組長，2011年承接清潔車維修保養業務，曾收受圍標業者20萬元賄賂，在審查品質和進度時放水；案發後，他坦承犯行，供稱所得均用在貼補清潔隊所需，同事也替他求情。新北地院審酌他已繳回全數不法所得，犯後態度非劣，且事發後已經離職，無再犯可能，最後酌減其刑，依《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪判他1年10月，褫奪公權3年，緩刑3年。

此外，借牌圍標的上海環保公司趙姓實際負責人等11名業者及員工，因違反《貪汙治罪條例》不違背職務交付賄賂罪和《政府採購法》妨害投標罪，今天也分別被新北地院判3月至2年11月不等刑期。

判決指出，趙男曾在2011年4月與張姓、林姓、顏姓3名男子共謀圍標交通部高工局橋梁檢查車標案，9月另與張姓、徐姓男子圍標高雄市環保局掃街車標案。此外，他還參與過南投縣環保局、屏東市公所、新竹縣環保局以及基隆市環保局的清溝車標案，另外2011年4月標得新北市清潔車維修保養標案後，為求履約期間不被刁難，於是指示同夥行賄。

趙男指示商海環保公司的蔡姓登記負責人準備20萬現金，2011年8月前往曾姓組長的辦公室，當面交付賄款；蔡男知道趙、蔡2人目的，仍不違背本意，收下現金。

事件曝光後，曾男自白犯行並繳回不法所得。他供稱所得均用在貼補清潔隊所需，而隊員也證稱他多次自掏腰包購買工作所需的相機給同事，還會提供瓦斯爐跟快速爐方便同事煮飯搭伙，甚至還會掏錢給清寒辛苦的同事買便當；法院審酌上情，認為曾男有可憫恕之處，若以法定最低刑度判刑，刑度猶嫌過重，最後依法酌減其刑，並予以緩刑。

曾男自白犯行並繳回不法所得，法院審理後，認為曾男有可憫恕之處，依法減刑後，也予以...
曾男自白犯行並繳回不法所得，法院審理後，認為曾男有可憫恕之處，依法減刑後，也予以緩刑。示意圖／Ingimage
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