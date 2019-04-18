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辦保不用等現金！北檢新增用金融卡支付保釋金

2019-04-18 17:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

被告交保不用等現金送來囉！民眾今日起可持本人金融卡至台北地檢署繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用，並需自行支付手續費。不過，要注意支付單筆及每日限額依各銀行規定，具保人、受刑人（繳款人）皆須持本人金融卡繳納，且為避免盜刷情事，需於刷卡時簽立切結書。

金融科技時代來臨，E化繳費收付已成趨勢，為因應都會經濟型態及深化禮民便民理念，北檢評估後決定以金融卡支付為電子支付的第一步，從今日起民眾可持本人金融卡繳納刑事保證金、罰金（罰鍰）、緩起訴處分金等相關費用。

北檢指出，以往民眾繳納款項流程，需直接用現金支付，具保人、受刑人（繳款人）只能籌措現金或至提款機提領現金後，再至地檢署或代收公款銀行繳納，除受限於每日提款額度外，也使交保及繳納罰金（罰鍰）、緩起訴處分金流程較為繁雜，夜間有可能因此無法籌得足夠款項，導致檢察官只能採取其他強制處分。

為提升便民程度，從今日（18日）起，民眾可持本人金融卡繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用。金融卡支付單筆及每日限額依各銀行規定（最高新台幣300萬元），具保人、受刑人（繳款人）皆須持本人金融卡繳納，為避免盜刷情事，需於刷卡時簽立切結書。

北檢表示，107年度繳納刑事保證金件數共計2151件，其中交保金額200萬元以下佔99.5%，現以金融卡支付代收刑事保證金、刑事罰金、緩起訴處分金等款項。

民眾無須先行籌措現金或至提款機提領現金，只要持本人金融卡即可繳納相關款項，也降低現金給付時出納人員承擔保管現金風險，有助爲民服務品質提昇。

此外，用金融卡支付繳納相關款項需另行支付手續費，手續費以單筆計算，每繳納一次款項酌收手續費用新台幣10元，依使用者付費原則，支付時由金融機構向刷卡人扣款。

民眾今日起可持本人金融卡至台北地檢署繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用...
民眾今日起可持本人金融卡至台北地檢署繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用，並需自行支付手續費。圖為假日或夜間使用金融卡支付之處。記者賴佩璇／攝影。
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民眾今日起可持本人金融卡至台北地檢署繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用...
民眾今日起可持本人金融卡至台北地檢署繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用，並需自行支付手續費。圖為日間使用金融卡支付之處。記者賴佩璇／攝影。
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