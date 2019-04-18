婦聯會387億元移轉國有 法院裁准停止執行

2019-04-18 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



黨產會認定婦聯會名下財產，除「保管委員會經費」外，共387億元為不當取得財產，應移轉為國家所有，其中包含381億元現金存款及股票及公告現值約6億元的不動產。婦聯會不服聲請停止執行，在強制執行最後一刻，台北高等行政法院今下午裁准停止執行，可抗告。

黨產會去年2月作出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織；今年3月15日再祭出第二波行政處分，認定婦聯會的財產為不當取得，命其387億元資產移轉國有。

婦聯會緊急聲請停止執行，法院4月3日開庭。婦聯會委任律師李宜光主張，將來本案訴訟中原處分若經判決撤銷確定，國家將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此移轉國有將致其有難於回復損害之急迫情事。

黨產會委員孫斌反駁，原處分並未命所有財產移轉國有，還有2.4億元留下，依過去10年收支情形，足以營運6至10年；且本件並非追徵，不需經由變價程序，而資產收歸國有後，依促轉條例規定，會成立特種基金加以利用，該基金尚未成立，依照時序今年內不會動用款項，還要待行政院協調，無急迫性。目前像國民黨相關款項都暫存在黨產會帳戶內，若日後對方獲勝訴再返還即可。

法院尚未裁定前，黨產會發函要求婦聯會在今日以前將財產移轉至其指定帳戶，否則黨產會將立即依法「強制執行」。主委雷倩表示，黨產會在附隨組織本訴停止審判等待釋憲的空窗期，對婦聯會痛下殺手，直接沒收財產，相當於死刑審判尚未結束，就直接拉到刑場處決，濫權荒謬令人無言。