法官也是搭公車、煮飯、洗碗 高院：絕對接地氣

2019-04-18 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台灣高等法院下午在民事庭舉辦「逗陣遶法院」活動，邀請勞工代表團體全國總工會、全國產業總工會、勞動部、國際透明組織等團體參觀法院並介紹運作。院長李彥文表示，法官其實和大家都一樣，早上搭公車、中午吃便當、晚上回家要煮飯和洗碗，和大家的生活都相同，能夠站在大眾的角度處理所有的案件，絕不是如外界想像是在「象牙塔裡」。

今天與會的包括全國總工會理事長陳杰、全產總理事長莊爵安等人，高院介紹科技法庭和延伸法庭的運用，讓參加的人了解透過科技輔助審判的過程、突顯整個審判制度客觀、公開、透明。高院表示，希望透過這類的活動拉近法院和勞工間的距離，溝通對話、化解歧異。

今天剛好是RCA工傷案開庭，高院也藉旁聽介紹法官審理案件是靠證據，不是隨意推斷，舉證一方證據不足，仍會敗訴。

李彥文指出，去年立院通過勞動事件法，用意是便利勞工利用法院來保護權益，其中採取有利勞工的裁判費計算方法、調整管轄法院規定以便勞工起訴，並調整舉證責任的分配、強化法官的專業能力，希望能減少勞工的訴訟障礙。