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轟動一時的知本超貸案 前立委之子判刑4年半定讞

2019-04-18 15:20聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台東知本超貸案轟動一時，前立委洪性榮、兒子洪益元向農民銀行等施壓，違法放貸34億元，洪性榮當時因病重，法院2013年裁定停止審理，他去年已經病逝。高等法院更二審2017年依貪汙罪判洪益元4年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴指出，洪性榮(80歲，第2-4屆立委)接受知本、傑廣負責人陳近武與馬乃林的要約，以興建渡假村為由，向包括農民銀行等多家金融行庫關說，過程中除向李庸三等人施壓，並招待銀行高層喝花酒，讓知本公司得以相同的抵押品，重覆向銀行團貸款，共爭取到銀行團34億元貸款。

馬乃林、陳近武計劃以傑廣公司與知本公司為起造人，在知本公司所有的台東縣太麻里土地興建「知本飯店渡假村」，總資金需求在20億元至30億元間，向多家行庫申請融資未果。

洪益元得知上情，想參與經營，與父親洪性榮在1995年12月至1996年1月間，和馬乃林、陳近武合意，期約由洪益元、其指定人以股東身分取得渡假村獲利分紅的權利的不正利益作為對價，利用洪性榮立法委員職務上對公營行庫所提出的預算案進行審查時的實質上影響力，向當時的公營行庫農民銀行董事長、總經理、副理及中央信託局（下稱中信局）局長、理事主席關說施壓，使他們配合知本公司、傑廣公司申請融資。

高院更二審認為，洪性榮擔任第3屆立委期間確實有向農銀、中信局關說貸款，洪益元參與知本公司規劃、經營，不只是人頭。洪益元與父親洪性榮關說而獲得全日成公司股份，間接取得知本公司股權及商場所有權移轉請求權，屬不正利益，犯貪污治罪條例、公司法等罪。本案仍可上訴。　

洪益元在更二審辯結時堅稱，證人筆錄都是調查局造假的，那是造假的證言，信心滿滿地說「法官都驗過錄影帶了」，父親沒犯任何罪。

洪益元。本報資料照片
洪益元。本報資料照片
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