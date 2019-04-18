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好可愛！警察制服全面更新 小小警察也穿新制服

2019-04-18 15:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

全國警察機關今日統一更換新式制服，自今日上午6時起全面換裝，讓各地警察單位有煥然一新特別感受，桃園市蘆竹警分局今日舉辦「小小警察體驗營」，更因應更換警察新式制服，特地為孩童訂製迷你新制服，完全仿造新式警察制服等比例縮小縫製，首波亮相也吸引不少目光。

舊式警察制服式樣，自民國76年11月使用迄今已逾30年，因其剪裁方式不利於警察執勤，為強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全，內政部警政署從105年4月27日起，著手研修制服改革作業，同年12月26日成立「研修警察制服式樣及應佩帶標識專案小組」，由基層員警、專家及學者等代表共同研修，並委外辦理設計作業。

為廣納各方意見，做為推動警察服制改革方向與作法，前、後召開專案小組會議、外勤警察人員分區座談會及外勤警察人員意見回饋會議等合計48場次，並經測試、檢驗、研討等反覆的步驟程序，製作修正初版樣衣達6個品項、54件，最終在106年12月22日完成3款男、女樣衣各品項票選定版款；此次推動警察服制改革，希望在功能上能與時俱進，深具創新警政歷史意義。

蘆竹警分局長李建民表示，全國各警察機關於今日6時起，正式全面換裝新式警察制服，新穎的設計與實用的外型不僅讓人眼睛為之一亮，全面換裝上陣展現新風貌。今日舉行「小小警察體驗營」，也一併換裝迷你新服制，其剪裁與設計，完全仿造新式警察制服等比例縮小縫製，也強調線條俐落與透氣，讓小朋友在穿著進行遊戲當中，也能兼顧美觀與舒適，更有不少家長希望體驗新式迷你制服，紛紛搶先致電詢問下次活動時間。

於蘆竹分局服務的員警余宗豪，今日也帶著4歲兒子參加小小警察體驗營，而從小兒子也喜歡跟父親聊工作，對警察工作有一定熱忱，余宗豪說期許兒子有機會也能從警，維護社會安全。

全國警察機關今日統一更換新式制服，桃園市蘆竹警分局今日舉辦「小小警察體驗營」，也...
全國警察機關今日統一更換新式制服，桃園市蘆竹警分局今日舉辦「小小警察體驗營」，也完全仿造新式警察制服等比例縮小縫製，打造迷你版新制服，首波亮相也吸引不少目光。圖／蘆竹分局提供
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全國警察機關今日統一更換新式制服，自今日上午6時起全面換裝，讓各地警察單位有煥然...
全國警察機關今日統一更換新式制服，自今日上午6時起全面換裝，讓各地警察單位有煥然一新特別感受。圖／蘆竹分局提供
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全國警察機關今日統一更換新式制服，自今日上午6時起全面換裝，讓各地警察單位有煥然...
全國警察機關今日統一更換新式制服，自今日上午6時起全面換裝，讓各地警察單位有煥然一新特別感受。圖／蘆竹分局提供
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警察制服
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