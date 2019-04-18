奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



奇美前員工李俊賢、丁天爵在職期間涉嫌成立人頭公司，以低價向原料供應商買進原料，再以最高3.6倍的售價轉賣給奇美的代工廠商，墊高奇美委外代工價格，8年來賺取高達2.1億價差，南檢依違反證券交易法罪嫌起訴2人並扣押財產1億多元，惟為預防2人脫產規避追徵犯罪所得，台南地院合議庭裁定扣押1億元財產。

檢調調查，李、丁以恆鑫公司名義，從2009年7月起至2017年9月，先以每公斤63元至82元不等低價向中日合成公司購買顯影液、玻璃清洗劑等原料，再以每公斤69元至300元價格，賣給中華化學約7109公噸顯影液、歐普仕公司近46公噸玻璃清潔劑，從中賺取高額價差，提高代工廠商對奇美的委外代工價格，導致奇美有不利益且不合營業常規交易。

檢方統計，李、丁兩人犯罪所得2億1324萬8945元，經刑事保全程序已扣押的財產、保證金及有價證券總額1億717萬5元，仍有不足差額1億607萬8940元。檢方傳訊李、丁及11名證人，兩人坦承成立公司賺取原物料價差，裁定各以100萬元交保。經檢方起訴後，全案仍在審理中。