親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20聯合報 記者邵心杰╱即時報導

奇美前員工李俊賢、丁天爵在職期間涉嫌成立人頭公司，以低價向原料供應商買進原料，再以最高3.6倍的售價轉賣給奇美的代工廠商，墊高奇美委外代工價格，8年來賺取高達2.1億價差，南檢依違反證券交易法罪嫌起訴2人並扣押財產1億多元，惟為預防2人脫產規避追徵犯罪所得，台南地院合議庭裁定扣押1億元財產。

檢調調查，李、丁以恆鑫公司名義，從2009年7月起至2017年9月，先以每公斤63元至82元不等低價向中日合成公司購買顯影液、玻璃清洗劑等原料，再以每公斤69元至300元價格，賣給中華化學約7109公噸顯影液、歐普仕公司近46公噸玻璃清潔劑，從中賺取高額價差，提高代工廠商對奇美的委外代工價格，導致奇美有不利益且不合營業常規交易。

檢方統計，李、丁兩人犯罪所得2億1324萬8945元，經刑事保全程序已扣押的財產、保證金及有價證券總額1億717萬5元，仍有不足差額1億607萬8940元。檢方傳訊李、丁及11名證人，兩人坦承成立公司賺取原物料價差，裁定各以100萬元交保。經檢方起訴後，全案仍在審理中。

台南地院合議庭認為，本案雖仍待詳細認定2人的犯罪事實及實際犯罪所得，如2人被訴犯罪事實經認定及其所得，實不能排除與本案具有關連性，而有經判決宣告沒收及追徵其價額的可能。除酌留2人及其共同生活的親屬維持生活及訴訟的必要費用，為確保日後沒收及追徵的必要，認兩人所有財產於1億607萬8940元範圍內金額應予扣押。如不服裁定可抗告。

奇美前員工李、丁兩人在職期間涉嫌成立人頭公司自肥2億，台南地院合議庭，為預防2人...
奇美前員工李、丁兩人在職期間涉嫌成立人頭公司自肥2億，台南地院合議庭，為預防2人脫產規避追徵犯罪所得，裁定扣押1億元財產。圖／本報資料照
分享

保全
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光

2019-04-18 11:20

勒死長榮事務長妻 桃園莽夫殺人罪嫌起訴

2019-04-18 12:22

毒駕無照逆向行駛撞死人 重判5年6月重賠652萬

2019-04-18 11:21

超掃興！在按摩店上班被當做黑的　生日遇計程車色狼

2019-04-18 15:38

里長收20萬佯稱能喬人事 法官：嚴加制裁拔公職

2019-04-18 15:26

北院當庭釋放擄董娘嫌犯 裁定遭高等法院撤銷

2019-04-18 15:20

好可愛！警察制服全面更新 小小警察也穿新制服

2019-04-18 15:20

轟動一時的知本超貸案 前立委之子判刑4年半定讞

2019-04-18 15:20

工地主任墜樓半身癱瘓 營造公司得賠償967萬元

2019-04-18 15:16

反年改陳抗 全教產黃耀南擋立委王定宇的路判拘役

2019-04-18 14:46

違規停車見特警就後退 逃逸後再撞警車

2019-04-18 14:14

高雄高檔鐵板燒涉鴨肝充鵝肝 二審判老闆關1年半

2019-04-18 14:10

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

心情不好鬧自殺 警消開導男子2小時成功勸回

2019-04-18 13:10

小心最熟悉的陌生人 鐵鋁窗師傅趁施工偷走百萬首飾

2019-04-18 12:39

影／貨櫃車爆胎 國道3號彰化段火燒車

2019-04-18 12:19

男子行走在國道 遭2車連撞彈飛當場慘死

2019-04-18 12:18

四海幫12年前被控炒股 秘書長、中常委皆無罪

2019-04-18 11:52

好香、忍不住！肉乾賊偷百元肉條被判罰3千元

2019-04-18 11:50

雲林議員李建志違反廢清法 二審改判8年併罰480萬

2019-04-18 11:40

遺體冰櫃近在咫尺！酒駕累犯殯儀館上課

2019-04-18 11:29

不懂「夫妻不相送」 不滿繼母沒替父送終反被摔到骨折

2019-04-18 11:15

吊車脫鉤害操作員活活被壓死 老闆賠300萬獲緩起訴

2019-04-18 10:26

中一所前所長劉昌祺 臨檢酒店卻不裁罰涉圖利遭起訴

2019-04-18 10:19

被加油工側錄信用卡 被害人「怎有來自澳門消費？」

2019-04-18 10:14

貨車廂載失聯移工 警員追逐滿身汙泥笑稱可換新制服

2019-04-18 09:51

超痛！少年看牙醫 卻被割舌頭

2019-04-18 09:41

台中驚爆托嬰中心施虐2歲男童 園長、2保母送辦

2019-04-18 09:02

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億 以500萬元交保

2019-04-18 08:40

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億送北檢 恐重金保釋　

2019-04-18 01:27

對生命絕望 槍殺鄰居被訴

2019-04-18 01:13

法官收毒販妻10萬奠儀 判10年

2019-04-18 01:08

昔股市四大金釵 葉美麗涉掏空被約談

2019-04-18 00:53

科技廠主管妄想雙妻 逼老婆簽協議讓小三搬入

2019-04-17 23:46

股市金釵葉美麗母女涉掏空 女兒晚間移送偵訊

2019-04-17 23:45

法官收賄案外案更狂 牽線員警遭毒販妻控性侵

2019-04-17 21:20

嗆陳菊「蛇鼠一窩」收傳票 張琍敏嘆：只好想辦法解決嘍！

2019-04-17 21:11

蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦

2019-04-17 20:36

計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打

2019-04-17 20:13
看更多

熱門文章

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見

2019-04-17 20:32

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

就怕被當成保全 正妹警大動員宣傳新裝 糗遇檢察總長…

2019-04-18 10:00

嗆陳菊「蛇鼠一窩」收傳票 張琍敏嘆：只好想辦法解決嘍！

2019-04-17 21:11

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億送北檢 恐重金保釋　

2019-04-18 01:27

她到美體美容工作室按摩 沒想到他竟伸手進入浴巾

2019-04-17 22:23

科技廠主管妄想雙妻 逼老婆簽協議讓小三搬入

2019-04-17 23:46

計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打

2019-04-17 20:13

新北疑瓦斯氣爆轟爛警衛室 保全當場燒成焦屍

2019-04-18 10:34

蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦

2019-04-17 20:36

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

影／投資300萬明年變兩千萬加輛車 國軍中招被騙千萬

2019-04-18 11:42

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億 以500萬元交保

2019-04-18 08:40

拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27

股市金釵葉美麗母女涉掏空 女兒晚間移送偵訊

2019-04-17 23:45

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

台中驚爆托嬰中心施虐2歲男童 園長、2保母送辦

2019-04-18 09:02

三樓陽台曬衣遭偷 房東「貴重衣物要自己收好」惹怒房客

2019-04-17 21:48

獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光

2019-04-18 11:20

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

「毒」旅館被斷水電竟偷接電復業 今天被柯P拆光

2019-04-17 18:22

店員太貼心嚇壞網友！ 結算多千元竟比對監視器通知客人

2019-04-17 17:23

新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光

2019-04-17 21:48

國道槍擊案大轉折 涉案2車都落海

2019-04-17 19:47

農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19

消防隊前停好好的消防車 疑故障往前滑行撞變電箱

2019-04-17 17:49

法官收賄案外案更狂 牽線員警遭毒販妻控性侵

2019-04-17 21:20

國道開槍 2作案車輛直接推入漁港滅證

2019-04-18 00:50

乳溝怪怪的 女毒蟲自以為聰明 遇女警GG

2019-04-18 13:11

簽賭男槓龜遷怒土地公 否認犯案可樂「發爐」冒泡狂噴

2019-04-18 10:31

他欠9萬酒駕罰鍰 行政執行官「到府封屋」

2019-04-17 17:36

超痛！少年看牙醫 卻被割舌頭

2019-04-18 09:41

烏龍一樁！信眾錯將開基主祀神像當分尊請出宮廟吃官司

2019-04-17 17:43

影／台中涉嫌虐童托嬰中心 保母：我們沒有打小孩

2019-04-18 12:33

高雄苓雅12層大樓驚傳起火 樓梯間全是濃煙

2019-04-17 20:43

中一所前所長劉昌祺 臨檢酒店卻不裁罰涉圖利遭起訴

2019-04-18 10:19

法官收毒販妻10萬奠儀 判10年

2019-04-18 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top