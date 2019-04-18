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北院當庭釋放擄董娘嫌犯 裁定遭高等法院撤銷

2019-04-18 15:20聯合報 記者王宏舜╱即時報導

60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，遭歹徒強押上車，台北地檢署16日訊後主嫌徐春暉，以有串、滅證之虞，涉及擄人勒贖重罪聲押禁見，但台北地院晚間以檢警未依法進行逮補程序等理由，裁定飭回。北檢提抗告，高等法院今原裁定撤銷，發回台北地院。

北院的裁定是駁回檢察官羈押徐春暉及禁止接見通信的聲請。

高院表示，這個案件先要認定的，是檢察官在聲請羈押前，由警察或檢察官合法逮捕。 徐春暉4月16日0時25分經台北市警中山分局逮捕，有卷附由被告簽名捺印的分局執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書和聲請提審告知書，同日4點47分起至6點10分止中山分局偵查隊製作筆錄，10點5分解送台北地檢署，檢察官訊問後，在點名單上批示「聲押禁見」。

檢察官在羈押聲請書上也有勾選「逮捕」，並以附件敘明聲請羈押被告並禁止接見通信的理由，北院認為檢察官聲請羈押不符合羈押的拘提、逮捕前置原則，與檢察官提起抗告時檢送的卷證不合。

高院認為法院羈押的審查是在保全被告或證據使刑事訴訟程序順利進行，至於被告是否成立犯罪，應依嚴格證明，兩不相同。本件檢察官羈押聲請書附件和檢附卷證是否不足以釋明羈押原因，值得研究。

高院指出，地方法院與高等法院都是事實審，最高法院是法律審，地院對刑事案件的認定事實與適用法律若有違誤，高院得撤銷。

29歲徐姓男子等5嫌16日凌晨主動帶答女到中山警分局投案。記者蔡翼謙／翻攝
29歲徐姓男子等5嫌16日凌晨主動帶答女到中山警分局投案。記者蔡翼謙／翻攝
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檢察官警察刑事訴訟
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