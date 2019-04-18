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工地主任墜樓半身癱瘓 營造公司得賠償967萬元

2019-04-18 15:16聯合報 記者林孟潔╱即時報導

擔任工地主任的陳姓男子4年前在5樓檢查採光罩是否漏水時，未料採光罩破裂，他瞬間墜落摔在樓梯平台上，腰椎爆裂性骨折、脊髓損傷，手術後仍半身癱瘓，生活全得靠他人幫忙。他和妻兒、父母向營造公司求償，台北地方法院判公司應賠償陳742萬元，妻兒、父母各獲賠45萬元，總金額達967萬元，可上訴。

陳提告主張，營造公司2015年11月指派他到台北市某地5樓檢查採光罩是否漏水，但因採光罩玻璃強度不足破裂，導致他跌至3樓通往4樓的樓梯平台，墜落高度達4.5公尺，緊急送醫進行腦部手術、腰椎手術，雖然撿回一命，但他因腰椎爆裂性骨折、脊髓損傷，下肢運動和感覺障礙，已經無法自理生活。

陳主張，台北市勞動檢查處的檢查報告指出，現場沒有規劃安全通道，並且裝設安全網等防護措施，人員未戴安全帽，雇主也沒有依工作性質讓陳接受安全衛生在職教育訓練，要求營造公司賠償醫療費、看護費、勞動力損失、交通費等。另妻子、父母、2名子女均各求償60萬元。

營造公司抗辯，陳在案發前曾到大樓勘查，案發當天他和其他工人到場施工時，不慎在休息時間墜樓，而陳任職期間是工地主任，更身兼職業安全衛生主管，也多次擔任公司的職安講師，可依現場狀況要求採購安全設備，公司也從未限制他採購相關設備。公司指出，陳輕忽工地潛在危險，貿然前往高處施工而導致事故，且陳案發前也有領用安全帽和掛勾，卻沒有佩戴，應該也有過失。

法官認為，陳墜樓造成職業傷害，營造公司有過失，應該負起賠償責任，但陳有豐富工務經驗，明知未戴安全帽從事高空作業是不安全的行為，可見他也有過失，應負10%過失責任，扣除折抵費用，陳依法可請求1848萬8710元，但他僅先請求742萬元，故判准。

另外，法官認為，陳的妻兒、父母也應獲得精神上的損害賠償，又因陳應負10%過失責任，酌減判營造公司應賠償5人各45萬元，可上訴。

台北地方法院。本報資料照片
台北地方法院。本報資料照片
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