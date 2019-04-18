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高雄高檔鐵板燒涉鴨肝充鵝肝 二審判老闆關1年半

2019-04-18 14:10聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄盧姓夫妻3年前到高檔餐廳「家蒂諾鐵板燒」品嘗美味鵝肝等套餐，花費7000多元，事後得知離職員工爆料鵝肝皆是鴨肝假冒，怒向業者提告詐欺，一審認定家蒂諾2013年開業以來從沒進過鵝肝，依詐欺取財罪判負責人李姓女子1年半徒刑，全案二審維持原判，目前上訴最高法院中。

家蒂諾今天發聲明指出，「本件二審判決認定有相當大之誤解，本公司絕沒詐欺之意圖， 就本件判決已依法提起上訴，期盼司法可以還我們清白」。

家蒂諾也表示，國內部分消費者認為鵝肝價格遠高於鴨肝實屬嚴重誤會，多數米其林餐廳中之「foie gras（肥肝）」料理，是以品質穩定的鴨肝為料理食材，法國料理中之肥肝也有97%使用鴨肝為食材；鵝肝套餐中的鵝肝僅為一道前菜的小部分食材，約60克重，本件判決所指消費金額7000多元，鵝、鴨肝部分僅600元，足認確無詐欺意圖，而不法所得共有1500多萬是錯誤認知。

判決指出，盧姓夫妻2016年9月9日點「法國鵝肝海陸套餐」，內容包括魚子醬鵝肝蒸蛋、法式松露鵝肝；「深海龍蝦套餐」則有魚子醬鵝肝蒸蛋，共付7216元，1個月後，卻有家蒂諾離職員工上網爆料鵝肝都是鴨肝假冒，盧姓夫妻致電店家求證才知受騙，怒檢舉、提告。

李女審理時辯稱，因鵝肝產地禽流感所以無法進口，但提供的鴨肝與鵝肝同等級，也要求員工幫客人點餐時要詳細告知；李女還說，菜單上有寫法文「fo ie gras 」，法式料理習慣泛指肥鴨肝或肥鵝肝，加上套餐使用鴨肝成本603元，卻僅占該份餐價格的600 元，每賣一份虧3元，且檢察官沒舉證他們有「劣質鴨肝」混充「優質鵝肝」來謀取暴利。

不過盧姓夫妻證稱，當天沒被告知用鴨肝取代鵝肝，「如果知道當時提供的產品是鴨肝，我就不會消費」；離職員工也表示店內教育訓練教要跟客人說是「鵝肝」；合議庭也向傳喚主廚查證，家蒂諾2013年10月開業以來，從沒進過鵝肝。

合議庭認為，家蒂諾自2013年10月18日至2016年10月19日為止，售出含有「鵝肝」餐點共3596份，總銷售金額1558萬5600元，家蒂諾以高級「鵝肝」為主打，吸引顧客來點用，所以菜單中「鵝肝」餐點是重要交易資訊，認定店家違背消費者信任與期待，影響食品衛生安全及消費者權益，考量仍無鴨肝損害健康的具體事證、店家尚未與盧姓夫妻達成和解，李女也無前科，二審維持判1年半徒刑。

家蒂諾鐵板燒為高雄知名高檔餐廳。圖／翻攝自Google map
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家蒂諾鐵板燒今天發出聲明澄清絕無詐欺意圖。記者林伯驊／翻攝
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家蒂諾鐵板燒菜色照。圖／翻攝自家蒂諾官網
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