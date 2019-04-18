男子3年酒駕被開11張罰單 欠繳90萬房子被查封

2019-04-18 13:41 中央社 彰化18日電



林男3年內被開出11張酒測罰單，先後被裁罰新台幣90萬元，但林男都不繳罰單，行政執行署彰化分署人員要查封林男名下的三合院，林男雖苦苦哀求，分署人員仍依法執行。

法務部行政執行署彰化分署1名處理該案的人員指出，林男無業且罹患下咽癌，執行查封後，也通知彰化縣政府社會處協助林男的生活。

彰化分署今天指出，林男從民國104年到107年，先後因為騎機車酒駕，被開出11張拒絕酒測的罰單，其中6萬元的3張，9萬元的8張，金額總計90萬元，由於林男都不願繳罰單，監理機關於是把林男的案件移送到彰化分署執行。

分署多次通知林男來陳報財產，但林男都不理會，由於欠繳罰鍰的金額太高，分署開始清查林男名下的財產，發現他的車輛都已經報廢，但戶籍地址仍有1間三合院，戶長也是林男，因此決定查封三合院。

彰化分署人員要查封三合院時，林男苦苦哀求，稱自己因長期酗酒需罹患下咽癌，需要定期到醫院接受電療和化療，也沒有工作，生活都要靠妻兒工作收入接濟，三合院是父親留給他的祖厝，拜託彰化分署人員不要查封。

不過負責執行查封的人員向林男說明，會依法執行查封，但林男的生活狀況真的不好，也通知彰化縣政府社會處協助林男。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康