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強震！北市長安東路大樓傾斜 警消現場戒備

心情不好鬧自殺 警消開導男子2小時成功勸回

2019-04-18 13:10聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市警消今早10時32分獲報，三民區天民路上一處住家發生欲自殺事件，轄區警消出動6車17人到場，見27歲張姓男子坐於大樓中庭陽台上，立即於中庭鋪設氣墊，經過近2個小時的勸導，張男被警消勸回屋內。

據了解，張男工作、感情近來無異狀，可能是因早上與家人大吵而心情不佳。

高雄市警消今早10時32分獲報，三民區天民路上一處住家發生欲自殺事件，轄區警消出...
高雄市警消今早10時32分獲報，三民區天民路上一處住家發生欲自殺事件，轄區警消出動6車17人到場，見27歲張姓男子坐於大樓中庭陽台上，立即於中庭鋪設氣墊，經過近2個小時的勸導，張男被警消勸回屋內。記者邱奕能／攝影
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