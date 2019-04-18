小心最熟悉的陌生人 鐵鋁窗師傅趁施工偷走百萬首飾

2019-04-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



去年11月至今竹市透天厝竊案頻傳，共有10多戶遭竊，警方調查發現，竊賊是一名31歲鍾姓男子是鐵鋁窗師傅，自去年都在南寮、香山一帶從事透天厝工程裝修，結果鍾男竟利用工作之便，到客戶家裝設鐵窗時，仔細觀察該戶的經濟情況與生活作息，並以「安全」為由作為藉口，建議對方別將屋頂鐵窗鎖死，再趁機潛入屋內洗劫，警方昨天循線逮捕鍾男，起獲萬元現金等贓物。

警方指出，去年10月底至今年4月，竹市約有10多戶透天厝遭竊，經調閱監視器，發現有竊盜前科、專門施作鋼鐵工程、白鐵門窗、電動捲門的鍾男多次駕車在案發現場周遭，令人懷疑。

警方調查，鍾男疑因賭博成性，在外積欠百萬賭債，因此到處接洽透天厝，只要有承包工程，就會藉職務之便，進入屋內勘查，了解屋內路線與屋主生活作息，加上他深知鐵窗構造，並不斷與客戶洗腦「別將神明廳、高樓層鐵窗鎖死」，才讓他有機可趁。

警方表示，鍾男為躲避警方查緝，每次到客戶家接洽、施做鐵窗時，都將車輛停放在田邊，避開大馬路監視器，而且警方家戶訪查後，發現只要被鍾男承接施做鐵窗工程的住戶，在工程幾天後家中就會遭竊，包含現金、財物、禮券，甚至還有價值百萬的首飾等，皆被洗劫一空。