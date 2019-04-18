勒死長榮事務長妻 桃園莽夫殺人罪嫌起訴

2019-04-18 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園詹姓男子不滿擔任長榮航空事務長的簡姓妻子要離婚，今年1月6日雙方大吵後失控勒死老婆，並打電話給友人稱「幫我處理後事」；警方逮人時見詹割腕自殘，還揚言自我了結，隨即壓制在地逮捕，詹也坦承感情、財務糾紛才下手，檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴他。

檢警調查，詹（55歲）原本經營眼鏡行，但前年結束營業，工作不穩定常借酒澆愁，後來又因為感情、金錢問題和妻子簡女吵架，對方受不了萌生離婚念頭，還一度找來親戚見證，簽立協議要詹限期改善否則就離婚。

未料情況並未因此好轉，今年1月6日雙方再次大吵一架，簡仍然堅持要離婚，詹當天因為喝酒一氣之下竟然用左手臂扣住對方脖子，用力勒住長達3至5分鐘，導致簡受到絞勒無法呼吸，最終窒息死亡。

詹犯後還打電話給朋友說「幫我處理後事」隨即掛斷，朋友間情況不妙報警，警方到場時發現簡倒在一旁沒了呼吸心跳，詹則拿了1把牛排刀不斷揚言要自我了結，還朝手腕割，最後仍被警力壓制逮捕。