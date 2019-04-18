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影／貨櫃車爆胎 國道3號彰化段火燒車

2019-04-18 12:19聯合報 記者林宛諭╱即時報導

國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所開的貨櫃車左後輪突然爆胎，因高速摩擦而起火，消防人員10分鐘內就撲滅火勢，幸無人受傷。

國道七隊交通組長許世儒表示，幸好駕駛一發現爆胎，就緊急將車輛停靠路肩，駕駛還趕緊分離車頭和連結子車，雖然所載貨物奶粉部份被波及，幸未擴大災情，也未對路況造成重大影響，在10時53分狀況完全排除。

國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所...
國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所開的貨櫃車左後輪突然爆胎，因高速摩擦而起火，消防人員10分鐘內就撲滅火勢，幸無人受傷。圖／國道七隊提供
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國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所...
國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所開的貨櫃車左後輪突然爆胎，因高速摩擦而起火，消防人員10分鐘內就撲滅火勢，幸無人受傷。圖／國道七隊提供
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國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所...
國道3號188.7公里彰化和美路段今天上午9時35分發生貨櫃車火燒車，王姓駕駛所開的貨櫃車左後輪突然爆胎，因高速摩擦而起火，消防人員10分鐘內就撲滅火勢，幸無人受傷。圖／國道七隊提供
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國道火燒車
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