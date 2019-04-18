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四海幫12年前被控炒股 秘書長、中常委皆無罪

2019-04-18 11:52聯合報 記者王宏舜╱即時報導

12年前爆發的四海幫炒股案，檢察官依證券交易法起訴四海幫「中常委」練成瑜、「秘書長」鄒興華和股市作手史金生、陳平與營業員陳美珊等人，除鄒外，其餘四人已獲判無罪確定，高院更一審今判鄒也無罪。

檢方指控，鄒興華與共犯練成瑜、史金生、陳平及陳美珊利用公小穎等9人當人頭，透過陳美珊和不知情的營業員連續以高價買入科風股份有限公司的股票，意圖抬高科風股價。他們根據市場交易情形，決定買賣的價與量，按既定時間、價格，分別下單買進、賣出或相對買賣科風股票，以分散買賣的方式，規避證期局查核、市場投資人注意，製造科風公司股票交易熱絡的假象。

檢方指被告們以「不跌破50元」為原則，見科風股價下跌，即拉抬交易價格，以人頭帳戶名義，連續以高價買入、低價賣出，影響科風股票的市場交易秩序。2005年11月14日至2006年4月12日間、共計37日，使用人頭帳戶，買進或賣出科風公司股票數量占當日該股票市場成交總量比例達20%至46%，意圖以大量買進的方式影響股價。

這段期間中，有11個營業日，連續以高價買入科風公司股票，已抬高並直接影響科風公司的股價，檢方控涉嫌非法炒作股價罪。

另14天，則以相對成交的手法，製造交易活絡假象，於各該日買賣科風股票數量占該股票成交總量的比例達20%至46%之間，且彼此間相對成交數量占該股票當日總成交量的比例也高達7%至32%之間，檢方認為涉製造證券交易活絡表象罪。

高院更一審認為鄒興華當時的交易行為，不必然造成影響或操縱股價，干擾市場供需，或藉此引誘他人買進或賣出；而2005年11月14日至2006年4月12日期間，科風的基本面良好，報載產品有市場潛力，鄒選擇這檔股票買賣，合乎常理。起訴書指鄒高價炒股的期間，科風股價沒有不正常波動，而鄒興華買、賣科風股票，僅分別占該股票總成交量6.38%、6.24%，無法認定鄒有不法炒作意圖或行為有影響市場交易秩序之虞，不符合非法炒作股價罪的「而有影響市場價格或市場秩序之虞」要件。

另外在「製造證券交易活絡表象罪」部分，高院更一審也認為不構成。合議庭認為，鄒興華雖有指示營業員下單，但營業員陳美珊表示，是她自行調配用何人帳戶買賣，而且另有其他客戶也用這些帳戶下單買賣科風公司股票，也可能因為其他因素在客觀上發生相對成交的「外觀」，況且依證交所分析意見書所附的媒體報導摘要，當時科風股票在證券市場交易甚活絡。

本件檢察官得上訴，但鄒興華不得上訴。

2007年時任四海幫「秘書長」的鄒興華被控犯非法炒作股價罪、製造證券交易活絡表象...
2007年時任四海幫「秘書長」的鄒興華被控犯非法炒作股價罪、製造證券交易活絡表象罪，但高等法院更一審今判他無罪。記者王宏舜／攝影
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炒股檢察官中常委
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