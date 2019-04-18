雲林議員李建志違反廢清法 二審改判8年併罰480萬

2019-04-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



雲林縣議員李建志經營的富仕得環保公司涉嫌違反廢棄物清理法，一審重判李8年2月、併科罰金500萬元，褫奪公權6年，另股東縣議員翁水上及議會秘書長張耀文都被判2年4月，二審認李等人非予嚴懲，無以端正不法，並回應居民環境衛生的殷切期盼，今天改判李8年、併科罰金480萬元，褫奪公權6年，翁、張判2年2月。

檢警調查，李建志經營的環保公司處理事業廢棄物，包括灰渣、白泥等工業副加產品，打算製作消波塊、空心磚，因囤積數量大無法處理，部分廢土疑傾倒雲林、彰化等地，從2011年林內鄉農地被外包商堆置石灰渣，因屬強鹼遇水具腐蝕性，且飛灰四處飛揚，引發鄉民抗爭，檢方依違反廢棄物清理法起訴李等31人，經雲林地院審理，李等11人被判決有罪，不服上訴。

台南高分院合議庭依卷內相關事證調查、辯論後，認李等人共同犯廢清法第46條後段的非法清理廢棄物罪、廢清法第48條的申報不實罪、犯廢清法第46條第6款的開具虛偽證明罪。及李犯稅捐稽徵法第47條第1項第1款的逃漏稅捐罪，均事證明確，應予論罪科刑。

合議庭指出，原判決除因部分事實適用法律有所違誤，應予撤銷外，其他部分認事用法均無不合，量刑也屬妥適，應予維持，並駁回李等人及檢方上訴。

合議庭審酌，富仕得公司為處理一般事業廢棄物的民營廢棄物處理機構，理應於賺取合理的處理費用後，配合政府執行環境保護政策。李等人為牟取不法利益，以合法掩飾非法，長期非法外運大量的一般事業廢棄物棄置、回填，嚴重破壞衛生環境，影響雲林、彰化地區居民身心健康至鉅。

經環保督察機關查緝報請雲林縣政府擬廢止其處理許可證，仍利用聽證程序尚未完備前的猶豫期間，繼續大量外運棄置廢棄物，迄今已歷7年，仍未清除完畢，勢非由政府出面，無以完全回復。合議庭認為，李等人犯罪所生危害程度，認本件被告非予嚴懲，無以端正不法，並回應居民環境衛生的殷切期盼。

二審分別處李建志8年徒刑，併科罰金480萬元；沈清勝4年8月徒刑；張耀文、翁水上均2年2月徒刑；林益豪1年10月徒刑。

合議庭認為，相關人員曾在電話中告知運送廢棄物司機，若遇警方盤查，可逕稱是受李指示運送，並以電話通知處理，以憑放行或輕罰。雲林縣政府2012年5月31日用印製成廢止富仕得公司許可證函文後，尚未寄出，李即能事先獲知消息，並親自向時任雲林縣環保局長葉德惠，央請暫緩廢止。