遺體冰櫃近在咫尺！酒駕累犯殯儀館上課

2019-04-18 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



酒駕事件層出不窮，台中市交通局與台中區監理所合作，將酒駕累犯的講習設在台中市立殯儀館禮廳，現場設置冰櫃，還掛起布條、輓聯，佈置成告別式會場，第一堂課就談大體處理流程。交通局長葉昭甫說，透過殯儀館的肅穆氣氛，警惕酒駕累犯者不要再犯。

台中市近5年酒駕死亡者高達87人，過去台中區監理所舉辦酒駕講習，地點除選在監理站，有時會與收容植物人的創世基金會合作，台中市交通局協調台中市立殯儀館，讓酒駕累犯直接到殯儀館上課。

這堂殯儀館的酒駕講習，現場佈置成告別式會場，除了輓聯、白布條，正前方還調來一具遺體冰櫃，正前方布條寫著「悼！台中市因酒駕往生之87位亡靈」，周邊不少禮廳正在進行告別式，誦經聲、哭泣聲不斷，場面十分嚴肅。

酒駕講習第一堂課由殯儀館主講大體處理流程，從遺體入館到清洗、換裝等，部分遺體因車禍或其他原因肢體不全，還得透過修補等過程，讓往生者可以安詳離世。

第二堂課為生命教育課程，由仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科教授邱達能主講，提醒酒駕再犯者認識生命可貴，降低再犯機率。現場也簽署零酒駕宣言，宣示台中市反酒駕決心。

葉昭甫說，將酒駕再犯道安講習地點移至殯儀館，藉由現場肅穆的氣氛，讓酒駕累犯感受受害家屬的心情，也感受死亡與重視生命；他強調，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」。

台中區監理所長劉英標說，喝酒上路，對用路人及自身都很危險，藉由殯儀館的酒駕課程，讓酒駕再犯者有所警惕，社會對酒駕零容忍，駕駛人勿心存僥倖，以免害人害己後悔莫及。 台中市酒駕累犯改到殯儀館實地上課，現場佈置成告別式會場，還調來遺體冰櫃，讓酒駕累犯者感受震撼。圖／台中市交通局提供 分享 facebook 台中市酒駕累犯改到殯儀館實地上課，現場佈置成告別式會場，還調來遺體冰櫃，讓酒駕累犯者感受震撼。圖／台中市交通局提供 分享 facebook

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