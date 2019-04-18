毒駕無照逆向行駛撞死人 重判5年6月重賠652萬

2019-04-18 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民徐姓男子前年吸食安毒、又服用安眠藥後，無照駕駛轎車行經台中市旱溪東路，逆向駛入對向車道，撞死騎腳踏車的林男，一審被依公共危險等罪判刑5年6月，被害人家屬請求損害賠償，台中地院判決徐男賠償林的妻子及3名子女共452萬餘元。

被害人的妻子吳婦及3名子女請求損害賠償，法官認定應賠償652萬餘元，扣除被害人家屬已領取強制汽車責任保險金200萬元（這一部分由保險公司向徐求償），判決徐男賠償被害人家屬452萬餘元。

判決書指出，徐男（45歲）於106年6月19日下午，在位於台中市烏日區友人住處吸食安非他命，同月22日晚間因失眠鎮服用安眠藥（含硝甲西泮，為苯二氮平類鎮定安眠劑）2顆。

同月22日深夜，徐男無照駕駛轎車上路上路，沿台中市東區旱溪東路1段由北往南方向行駛，行經旱溪東路1段429號前時，因服用毒品、安眠藥後，認知、專注及行為反應能力下降，不能安全駕駛。

徐男貿然逆向駛入對向車道，適有林姓男子騎乘腳踏車由南往北在對向車道靠右邊行駛，致遭徐所駕車撞擊，林因而人車倒地，受有頭、胸、腹部鈍挫傷，經路過民眾報警後緊急送醫，仍傷重死亡。

徐所駕駛轎車，撞擊林的腳踏車後，仍持續往前衝撞停放在路邊的兩輛轎車，徐亦因此受傷送往中國醫藥大學附設醫院急救，經該院抽血及採取尿液檢驗後，發現其尿液中含甲基安非、苯二氮平類鎮定安眠劑，均呈陽性反應。